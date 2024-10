The Athletic elogia il lavoro di Gasperini: “All’Atalanta ha normalizzato lo straordinario”

Negli 84 anni prima di Gasperini, l’Atalanta aveva gareggiato tre volte in Europa. Con lui è diventata la regola. Ha sfiorato la semifinale di Champions

L’Atalanta ha vinto l’andata dei quarti di Europa League 3-0 contro il Liverpool, in Inghilterra. The Athletic ha tessuto l’elogio di una squadra che negli ultimi anni è diventata una minaccia nelle competizioni europee; merito, principalmente, del tecnico Gian Piero Gasperini.

L’Atalanta di Gasperini: otto anni su nove qualificata alle competizioni europee

Altre squadre italiane hanno vinto ad Anfield. Il Genoa è stata la prima, nella Coppa Uefa del 1992. In panchina c’era l’avatar di Gian Piero Gasperini, Osvaldo Bagnoli. Ma risultati del genere erano una tantum, racconti per i nipoti. Eppure l’Atalanta lo ha fatto di nuovo. Dopo aver battuto il Liverpool durante la pandemia nella fase a gironi di Champions. Nel frattempo tante cose sono cambiate. Sette degli undici che hanno vinto ad Anfield nel 2020 se ne sono andati. L’ultima squadra a vincere 3-0 in trasferta ad Anfield in Europa era stato il Real Madrid, quasi un decennio fa, prima che arrivasse Klopp; era un Liverpool meno formidabile di quello che l’Atalanta ha affrontato ieri sera.

Questa vittoria è stata una sorpresa? Solo sul piano del livello dei calciatori, ovviamente. In stagione il Liverpool non aveva mai perso ad Anfield. In questo contesto, la vittoria dell’Atalanta ha suscitato un certo stupore. Ma Gasperini ha normalizzato lo straordinario. Negli 84 anni prima che diventasse lui allenatore, l’Atalanta aveva gareggiato in Europa tre volte (arrivando anche alle semifinali di Coppa delle Coppe come squadra di Serie B nel 1988). Da allora si sono qualificati in tutte le sue otto stagioni in carica, tranne una. Non solo ha trionfato sul Liverpool in Inghilterra, ma è arrivata a pochi secondi da una semifinale di Champions League nel 2020. C’era una volta l’Atalanta, club che saliva e scendeva tra Serie A e Serie B; ora le competizioni europee sono una regola più che un’eccezione.

Con Gasperini l’Atalanta è sempre stata coraggiosa. Hanno rischiato e aggredito gli avversari. In passato è stato criticato per non aver adottato un approccio più misurato. Ma guardate dove l’ha portato questo approccio. Gianluca Scamacca ha incarnato tutto ciò che di bello ha portato la Dea ad Anfield: ha usato bene il fisico, le sue abilità da tipico centravanti di Premier. Pep Guardiola ha detto che giocare contro l’Atalanta di Gasperini è come andare dal dentista. Jurgen Klopp ha riso quando il giornalista Gianluigi Bagnulo alla vigilia gli ha detto che, alla luce del lavoro fatto sul suo sorriso, non avrebbe avuto paura dei trapani; ma Klopp non sorrideva più a fine partita.

ilnapolista © riproduzione riservata