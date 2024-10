Klopp sottovaluta l’Atalanta che vince 3-0 a Liverpool, Scamacca si candida a centravanti dell’Italia

Doppietta del centravanti, prestazione da incorniciare dei Gasperini boys. Nella semifinale italiana, la Roma vince a Milano 1-0 con gol di Mancini

L’Atalanta di Gasperini fa il colpo della vita: vince 3-0 a Liverpool. Serata memorabile per Bergamo e i tifosi dell’Atalanta. La band di Gasperini compie un’impresa storica che sarà ricordata nella storia del club. Nei quarti di finale di Europa Leagua va ad Anfield Road e surclassa la formazione di Klopp che sta lottando per la Premier. Sì Klopp ha inizialmente la formazione B ma sono problemi suoi. Gasperini non lo ha fatto e ha vinto con merito. Doppietta di Scamacca che a questo punto si candida come centravanti titolare agli Europei e terza rete di Pasalic. L’Atalanta ipoteca il passaggio del turno in semifinale. Dalla parte dell’Atalanta, per la semifinale, a Lisbona il Benfica batte 2-1 il Marsiglia.

Nella semifinale tutta italiana, vittoria in trasferta della Roma per 1-0 sul campo del Milan. Rete di Mancini, di testa. Buona prova della squadra di De Rossi. Partita molto spezzettata. L’arbitro francese Turpin fischia tanto. Pessima prestazione di Leao. Traversa di Giroud, i giallorossi reclamano un rigore per fallo di mano. Il ritorno a Roma giovedì prossimo. In questa parte del tabellone, il Bayer Leverkusen supera 2-0 il West Ham.

