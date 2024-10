Sta tornando l’Italia femminile del 2019: vince contro l’Olanda 2-0

Le Orange tolsero alle Azzurre una semifinale mondiale. Oggi la storia è cambiata; l’Italia spreca, ma porta a casa i primi 3 punti delle qualificazioni a Euro 2025.

L’Italia femminile batte l’Olanda 2-0 nel primo match di qualificazione agli Europei 2025. Segnano Giacinti e Bonfantini. Ricordiamo che i gironi sono formati da 4 squadre e solo le prime due in classifica (con gare di andata e ritorno) si qualificano direttamente alla competizione; per la terza, c’è un complicato percorso di playoff che si terrà tra settembre e novembre.

La rivincita dell’Italia femminile contro l’Olanda

Una rivincita per le Azzurre contro le Orange, che nel 2019 distrussero il sogno dell’Italia di raggiungere la semifinale mondiale e, di conseguenza, le Olimpiadi di Tokyo. Ma la storia è cambiata. Ed è vero che all’Olanda mancavano delle giocatrici chiave, ma l’Italia (nonostante abbia sprecato tante occasioni) ha trovato gli strumenti giusti per mettere in difficoltà una Nazionale di grande esperienza.

La squadra di Andrea Soncin parte subito aggressiva e al quarto minuto di gioco arriva il gol di Giacinti, con una bella imbucata da parte di Giugliano, che sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Al 21esimo le Azzurre vicine al raddoppio con Linari su un colpo di testa da calcio d’angolo.

Secondo tempo che si apre con l’entrata in campo di Cambiaghi e Galli, al posto di Bonansea e Greggi. E’ proprio Cambiaghi, con il primo pallone toccato, a essere protagonista del secondo gol dell’Italia; al 59esimo crossa in area, la portiera dell’Olanda respinge male e Bonfantini deve solo spingere il pallone in porta.

All’85esimo le Azzurre vicine al terzo gol: Galli fa partire un tiro da fuori area, deviato dalla portiera in calcio d’angolo.

Un’importante vittoria per l’Italia femminile, che mette a segno i primi 3 punti nel girone. Martedì affronterà la Finlandia fuori casa, con tutti i favori del pronostico.

