Giugliano elogiata dal Guardian: “Una trequartista quasi perfetta”. È 74esima nella top 100 del 2023

Una delle trascinatrici della Roma femminile nella scorsa stagione per la vittoria dello scudetto. Quest’anno ha segnato 4 gol in 6 partite di Champions.

La centrocampista della Roma Manuela Giugliano si è classificata al 74esimo posto della classifica del Guardian delle migliori 100 calciatrici del 2023. E’ l’unica italiana presente nella classifica dal 41esimo al 100esimo posto.

“Giugliano – scrive il Guardian – è stata una rivelazione nel 2023 con la Roma, che ha vinto il primo scudetto in Serie A. La numero 10 ha giocato un ruolo fondamentale per il successo della sua squadra. E’ diventata quasi la trequartista perfetta. Ha concluso la scorsa stagione con nove gol in questa stagione è già a quota quattro reti e quattro assist. In Champions League ancora meglio; la scorsa stagione ha realizzato sei gol tra preliminari e fase ai gironi, mentre quest’anno è a quota quattro (con ancora due partite della fase a gironi da giocare). A 26 anni, ha raggiunto la sua forma migliore”.

Lo scorso anno Barbara Bonansea della Juventus ha conquistato la 97esima posizione, mentre nel 2021 fu Cristiana Girelli ad essere l’unica italiana presente in top 100, al 48esimo posto.

La presentazione di Soncin, ct della Nazionale italiana femminile:

Le parole di Gravina: «Oggi aggiungiamo un nuovo capitolo alla storia azzurra con la presentazione di Andrea Soncin. Ho letto dei commenti ingenerosi che non rispecchiano la realtà dei fatti. La federazione rivolge all’attività femminile la massima attenzione nel suo complesso. Nel nostro Paese, a parte i fondi che sono stati stanziati, gli unici protagonisti dello sviluppo concreto della disciplina, legato all’attività femminile, sono la Figc e alcuni club. Tutti auspicano lo sviluppo del calcio femminile. Noi abbiamo investito e crediamo nel calcio femminile, diamo a questa struttura un’importanza sociale e culturale prima che sportiva».

