Roma-Lazio, stamani gli scontri tra tifosi vicino l’Olimpico: un arresto

Scontro di circa 200 tifosi laziali con il volto coperto, con 100 sostenitori giallorossi. Prima del match, fuori l’Olimpico verranno controllati gli striscioni.

Oggi alle 18 andrà in scena all’Olimpico il derby tra Roma e Lazio, sold out con circa 60 milioni di spettatori. Questa mattina, però, sono già cominciati gli scontri tra tifosi.

Roma-Lazio, scontri tra tifosi stamani fuori l’Olimpico

Come riportato da Sportmediaset:

Intorno alle 9.30, vicino allo stadio, ci sono stati scontri tra un gruppo di circa 200 tifosi laziali e un centinaio di supporter giallorossi. La polizia è intervenuta per separare i due gruppi, anche con un lancio di lacrimogeni. Un tifoso romanista è stato arrestato. Circa 200 tifosi laziali, tutti con il volto coperto, si sono spostati verso il bar River. Il gruppo di 100 sostenitori giallorossi li ha raggiunti e sono iniziati i tafferugli. A quel punto è intervenuto il personale della Questura per separare le due tifoserie. Per disperderli i poliziotti, che sono stati oggetto di lancio di bombe carte, hanno utilizzato i lacrimogeni. Le immagini della scientifica sono già al vaglio per identificare chi ha preso parte ai disordini. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati caschi, mazze e cacciaviti.

Il Corriere dello Sport aggiunge, sul match di oggi:

Per limitare i rischi, il percorso di accesso allo stadio sarà fatto in modo che i tifosi della Roma e quelli della Lazio non vengano a contatto. Necessario anche un controllo accurato di tutti gli striscioni che verranno esposti sugli spalti per evitare che contengano messaggi di natura politica o discriminatori, come adesivi antisemiti.

I tifosi della curva Sud hanno denunciato un coro giallorosso

Un gruppo di tifosi della Roma ha inaugurato, in vista del derby, un coro antisemita per i tifosi della Lazio sulle note del brano sanremese di Annalisa “Sinceramente”: «Sei della Lazio, Lazio, Lazio, Lazio/ Bastardo partigiano da cent’anni non scordiamo chi sei/ Stai scappando/ stai gridando/ ti stai pentendo/ tu sei un fr…. giudeo/ ritorna su quel treno Eh». Il video è stato poi pubblicato su Instagram. Diversi tifosi della curva Sud hanno segnalato a Repubblica il canto omofobo. Uno dei sostenitori della Roma ha dichiarato: «Loro dicono di farlo per goliardia, come per il coro per Azmoun. Provocano e poi si divertono a leggere quando escono gli articoli indignati»

