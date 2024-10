Roma-Lazio, i tifosi della sud denunciano il coro antisemita dei giallorossi (Repubblica)

Il nuovo coro è solo l’ultimo di una serie di episodi di antisemitismo legati al derby

Un gruppo di tifosi della Roma ha inaugurato, in vista del derby, un coro antisemita per i tifosi della Lazio sulle note del brano sanremese di Annalisa “Sinceramente”: «Sei della Lazio, Lazio, Lazio, Lazio/ Bastardo partigiano da cent’anni non scordiamo chi sei/ Stai scappando/ stai gridando/ ti stai pentendo/ tu sei un fr…. giudeo/ ritorna su quel treno Eh». Il video è stato poi pubblicato su Instagram.

Diversi tifosi della curva Sud hanno segnalato a Repubblica il canto omofobo. Uno dei sostenitori della Roma ha dichiarato: «Loro dicono di farlo per goliardia, come per il coro per Azmoun. Provocano e poi si divertono a leggere quando escono gli articoli indignati»

Coro antisemita dei romanisti

Il testo della canzone, già da qualche giorno, ha iniziato a girare tra le chat dei tifosi e nelle storie Instagram di alcuni ultras della curva sud. Non si tratta – va chiarito – di un coro “ufficiale” della curva. Ma di uno dei tanti canti collaterali, con cui piccoli gruppi, soprattutto in trasferta, si guadagnano il loro momento di protagonismo.

Il coro è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi di antisemitismo legati al derby. Solo pochi giorni a far discutere erano stati gli adesivi neonazisti attaccati in diversi quartieri di Roma. Portonaccio, Magliana e via Tiburtina. Nel collage che compone lo sticker c’è Mr Enrich, il simbolo degli ultras della Lazio, gli Irriducibili, che indossa un pigiama a righe, come i prigionieri dei campi di concentramento. Accanto a lui ci sono Adolf Hitler e Benito Mussolini che indossano la maglietta della Roma. Sullo sfondo ci sono gli edifici di Auschwitz e il cancello con la scritta: “Arbeit macht frei”.

Nell’ottobre del 2017 furono i laziali asp essere accusati di aver fatto circolare all’Olimpico una foto di Anna Frank con la maglietta della Roma

C’è una foto – che non facciamo fatica a definire disgustosa – che sta circolando su Facebook. Una foto che ritrae Anna Frank, simbolo della Shoah, con la maglia della Roma in un vergognoso fotomontaggio. Sarebbe stata distribuita ieri all’Olimpico dai tifosi (?) della Lazio. Il condizionale è d’obbligo, perché ci sono versioni discordanti e perché non è chiaro se la foto sia stata distribuita proprio ieri o, ancora, se sia solo frutto di un fotomontaggio. Non è comunque la prima volta che circola questo squallore.

