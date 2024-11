Retegui al centro dell’attacco del Napoli, è l’ultima idea di De Laurentiis (Corsport)

Comincia a stuzzicare interesse la posizione di Retegui, argentino d’Italia del Genoa. In prima fila c’è sempre David del Lille

Al Napoli piace Retegui l’argentino centravanti della Nazionale italiana. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Per quel che riguarda i centravanti, poi, in Italia comincia a stuzzicare interesse la posizione di Retegui, argentino d’Italia del Genoa, ma la storia più nota e stuzzicante arriva da oltreoceano: in prima fila, nella lista del dopo Osimhen, c’è sempre il canadese David del Lilla, un cannoniere furbo e veloce, una macchina da gol. L’ultimo? Domenica in campionato allo Strasburgo. Totale in stagione? Destino: 24. Come i suoi anni.

Spunta Retegui anche perché David costa troppo (la scorsa settimana)

I presupposti per l’acquisto di David ci sono quasi tutti. È quanto emerge dopo l’incontro tra Manna e alcuni intermediari del giocatore. Quello che però emerge nelle ultime ore, come riporta la Gazzetta dello Sport è una distanza tra la richiesta del Lille e l’offerta del Napoli

“Il Lille si siederà al tavolo con una richiesta di 50 milioni, un importo che il presidente ritiene eccessivo per un calciatore che andrà in scadenza nel 2025. Considerando la concorrenza che c’è, il Napoli parte da 35 milioni con l’aggiunta di una variabile legata ai traguardi nell’annata che verrà”

Il presidente De Laurentiis non aveva in mente di mettere queste cifre sul piatto per il calciatore, ma si era fermato ad un’offerta di 35 milioni più bonus

Per David c’è il fondo Osimhen

“La differenza non spaventa, i rapporti tra le società sono ottimi e, soprattutto, il presidente avrà a disposizione un budget importante per la campagna acquisti. La cessione di Osimhen frutterà tra i 120 e i 130 milioni, come previsto dalla clausola concordata nell’ultimo rinnovo sottoscritto a Natale”.

