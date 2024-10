Politano, nessun infortunio muscolare: solo crampi per lui (Sky)

Massimo Ugolini: Napoli da ringiovanire, l’età media è di 27 anni. È tra le rose più vecchie del campionato.

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, riporta le ultime notizie legata al Napoli. Ieri il pareggio in casa contro il Frosinone che ha mandato in fumo la speranza di centrare la Champions League. Per il club si apre la necessità di aprire un nuovo ciclo con un nuovo allenatore e nuovi giocatori, nell’ottica anche di rinnovare la rosa.

Qualcosa di diverso andrà fatto, il nuovo percorso dovrà avere una svolta

Le parole di Ugolini a Sky Sport:

«Rosa da ringiovanire. Ovviamente sono valutazioni che farà la proprietà anche in merito alla età media. 27 anni è l’età media del Napoli, 26.7, è la quinta rosa più anziana. Ovvio che i segnali non sono incoraggianti in merito a un percorso che dovrà avere una svolta a cominciare dal nuovo allenatore. Le parole di Calzona sono state eloquenti, non c’è stata la forza di reagire a situazioni che il Napoli doveva gestire meglio. Ha incassato più gol di quanto ne ha fatti in casa. . Zielinski, Demme, Osimhen partiranno. Si sta vivendo un momento di profonda riflessione per un rinnovamento del club che può coinvolgere anche i giocatori che erano considerati intoccabili. Ovvio che qualcosa di diverso andrà fatto, al netto delle prestazioni dei singoli. Politano si sta avvicinando alla sua migliore stagione, ieri solo crampi per lui. Ieri ha bucato l’ennesima occasione per entrare nel giro Champions e accorciare chi sta davanti in classifica. Prestazione insufficiente».

Italiano e il Napoli, c’è ottimismo sull’accordo il prima possibile (Sportitalia)

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha già annunciato che lascerà il club a fine stagione. De Laurentiis lo ha inserito da mesi nella lista del possibile nuovo allenatore della prossima stagione del Napoli, e pare sia l’opzione più concreta per il club azzurro.

Il giornalista di Sportitalia Rudy Galetti aveva scritto il 5 aprile: i colloqui tra il tecnico e il Napoli procedono bene. I campioni d’Italia lo hanno sempre considerato un obiettivo principale e sono ottimisti nel raggiungere un accordo il prima possibile.

Stamani, 15 aprile, Galetti ha ricondiviso il suo tweet di dieci giorni prima, come a far intendere che l’affare sta per concludersi. A meno, quindi, di clamorose sorprese, sarà Italiano a prendere la panchina azzurra.

