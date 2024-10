Italiano e il Napoli, c’è ottimismo sull’accordo il prima possibile (Sportitalia)

Lo scrive il giornalista Rudy Galetti. I colloqui tra il tecnico e il club azzurro procedono positivamente.

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha già annunciato che lascerà il club a fine stagione. De Laurentiis lo ha inserito da mesi nella lista del possibile nuovo allenatore della prossima stagione del Napoli, e pare sia l’opzione più concreta per il club azzurro.

Italiano-Napoli, c’è fiducia

Il giornalista di Sportitalia Rudy Galetti aveva scritto il 5 aprile: i colloqui tra il tecnico e il Napoli procedono bene. I campioni d’Italia lo hanno sempre considerato un obiettivo principale e sono ottimisti nel raggiungere un accordo il prima possibile.

Stamani, 15 aprile, Galetti ha ricondiviso il suo tweet di dieci giorni prima, come a far intendere che l’affare sta per concludersi.

A meno, quindi, di clamorose sorprese, sarà Italiano a prendere la panchina azzurra.

Tanti i nomi che ricolano, primo fra tutti forse quello di Antonio Conte, vecchio pallino del presidente che in corsa di campionato ha più volte provato a portarlo al Napoli. Ma c’è anche Vincenzo Italiano che De Laurentiis stima da tempo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da Sky Sport, quello di Vincenzo Italiano resta il nome in pole position nei pensieri di De Laurentiis:

“L’allenatore della Fiorentina é il nome forte per il futuro della panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis ha però ancora in testa anche il profilo di Antonio Conte, contattato anche dopo l’esonero di Garcia. Un’opzione che al momento resta sullo sfondo. Sicuramente ci sarà una riflessione profonda sulla rosa e di conseguenza sulle mosse di mercato della prossima estate”.

