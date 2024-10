Napoli, contro l’Empoli difesa obbligata: Ostigard e Juan Jesus centrali (Sky)

Rrahmani e Mario Rui squalificati, Olivera infortunato. A lati ci saranno Di Lorenzo e Mazzocchi. Calzona dovrebbe confermare ancora Zielinski

Le ultime sul Napoli da Francesco Modugno, inviato di Sky Sport vicino alle vicende azzurre. Domani il Napoli affronterà al Castellani l’Empoli di Nicola. Calzona deve fare scelte obbligate in difesa per via di infortuni e squalifiche.

A Empoli con la difesa da risistemare

Le parole di Modugno a Sky:

«Una corsa disperata che però continua. Tutti sembrano aspettare il Napoli. Con questo rendimento però farebbe fatica garantirsi un posto in Europa per la 15esima stagione consecutiva. È un obiettivo ma bisogna fare qualcosa di diversa. La squadra ha fatto fatica durante tuta la stagione. Ad Empoli con la difesa da risistemare. Rrahmani e Mario Rui squalificati, Olivera infortunato. C’è poi la necessità di intervenire dietro. Calzona ci crede ancora in questa Europa. In difesa ci sarà Ostigard con Mazzocchi sulla sinistra. Completano il reparto Juan Jesus e Di Lorenzo. A centrocampo, anche se Traoré sta meglio, Calzona dovrebbe confermare Anguissa, Lobotka e Zielinski. Davanti il tridente Politano Kvara e Osimhen».

Buongiorno e Scalvini i candidati a prendere il posto di Kim nel Napoli (Repubblica)

Buongiorno e Scalvini i candidati a prendere il posto di Kim nel Napoli. Ne scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina.

La cessione di Kim non spiega da sola un rendimento così negativo. La fase difensiva non si limita al quartetto arretrato. Il pressing organizzato parte dagli attaccanti e il Napoli ha perso l’attitudine ad aggredire in maniera compatta l’avversario. Ma l’aver sottovalutato la partenza del coreano è stato il peccato originale.

L’altra rivoluzione, invece, è quella cui stanno lavorando il presidente Aurelio De Laurentiis e il diesse in pectore, Giovanni Manna. Probabilmente serviranno due acquisti nel reparto difensivo, almeno uno di livello assoluto. Alessandro Buongiorno, capitano del Toro, è nei primissimi posti della short list del Napoli. La scorsa estate ha rifiutato l’Atalanta per restare in granata, adesso potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di trasferirsi altrove. Su di lui c’è anche l’Inter, ma il Napoli ha maggiore disponibilità economica e gli offre un ruolo da leader assoluto. Il club azzurro pensa pure a Giorgio Scalvini dell’Atalanta, già seguito in estate, allo slovacco David Hancko del Feyenoord, su cui ha garantito Calzona, e al francese Jean Todibo.

