Buongiorno e Scalvini i candidati a prendere il posto di Kim nel Napoli (Repubblica)

Il Napoli gli offre un ruolo da leader e le chiavi della difesa. Gli altri candidati sono Scalvini, Hancko del Feyenoord e il francese Todibo

Buongiorno e Scalvini i candidati a prendere il posto di Kim nel Napoli. Ne scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina.

La cessione di Kim non spiega da sola un rendimento così negativo. La fase difensiva non si limita al quartetto arretrato. Il pressing organizzato parte dagli attaccanti e il Napoli ha perso l’attitudine ad aggredire in maniera compatta l’avversario. Ma l’aver sottovalutato la partenza del coreano è stato il peccato originale.

L’altra rivoluzione, invece, è quella cui stanno lavorando il presidente Aurelio De Laurentiis e il diesse in pectore, Giovanni Manna. Probabilmente serviranno due acquisti nel reparto difensivo, almeno uno di livello assoluto. Alessandro Buongiorno, capitano del Toro, è nei primissimi posti della short list del Napoli. La scorsa estate ha rifiutato l’Atalanta per restare in granata, adesso potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di trasferirsi altrove. Su di lui c’è anche l’Inter, ma il Napoli ha maggiore disponibilità economica e gli offre un ruolo da leader assoluto. Il club azzurro pensa pure a Giorgio Scalvini dell’Atalanta, già seguito in estate, allo slovacco David Hancko del Feyenoord, su cui ha garantito Calzona, e al francese Jean Todibo.

Cairo a gennaio: «Buongiorno ha un contratto fino al 2027»

Circolano in questi giorni tanti nomi per il mercato del Napoli che ha necessità di migliorare la propria rosa e sopratutto le prestazioni che sono decisamente insoddisfacenti. De Laurentiis ha promesso degli acquisti, il primo è stato Mazzocchi, poi si punta ad un altro difensore che il club aveva identificato in Dragusin, ma, a quanto pare, il calciatore potrebbe andare in Premier al Tottemhan. Tra gli altri nomi è uscito anche quello di Buongiorno, difensore centrale del Torino. A tale proposito però ci ha pensato Urbano Cairo a spegnere ogni entusiasmo

Il presidente del Torino, intervenuto a margine dell’Assemblea di Lega, ha parlato anche del mercato di gennaio e del futuro di Alessandro Buongiorno, calciatore che piace tantissimo anche al Napoli per rinforzare il reparto arretrato dopo i disastri di questa prima parte di stagione:

«Abbiamo fatto investimenti molto importanti in estate, senza vendere nessuno, con un esborso significativo. Il nostro bilancio è in perdita da alcuni anni, ma ci tenevamo a dare qualcosa in più al mister coi nuovi acquisti. Oggi abbiamo una squadra che funziona, il mister ha cambiato modulo da poco e i calciatori ora se lo sentono addosso. Questo comporterà risultati migliori».

Infine su Buongiorno che ieri ha segnato contro il Napoli, Cairo ha rivelato: «Con Buongiorno ci siamo parlati a suo tempo, lui mi ha manifestato il suo pensiero e io gli ho detto testuali parole: ‘Sei importantissimo, rimani con noi’. Può partire in estate? Ha un contratto fino al 2027 col Torino».

