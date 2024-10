Montella è l’uomo nuovo per la panchina del Napoli. De Laurentiis lo ha incontrato (Gazzetta)

Si sono visti a Roma. Avevano già riallacciato i rapporti mesi fa. De Laurentiis lo considera un lavoratore serio che sa adeguarsi alla rosa

Montella è l’uomo nuovo per la panchina del Napoli. De Laurentiis lo ha incontrato. Lo scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo. Gli piaceva dai tempi di Catania, poi della Fiorentina. E recentemente si sono incontrati a Roma.

Il presidente azzurro vuole un nome importante per ripartire, per cancellare l’anno nero e riportare velocemente il Napoli a lottare per le zone alte della classifica. Ed è così che si è riaccesa la scintilla per Vincenzo Montella, capace di riscrivere la storia della Turchia da quando è stato scelto per allenare la nazionale: Montella ha portato Calhanoglu e compagni a qualificarsi all’Europeo da primi nel girone davanti alla Croazia. E di recente ha fatto il colpo in amichevole in casa della Germania, vittoria che ha lusingato un Paese intero. Napoletano, con un passato importante in Italia e con l’ambizione di ritornare ad allenare in A mai nascosta: Montella ha le carte per raccogliere la sfida Napoli.

Con Montella un primo incontro a Ischia

Con Montella i rapporti sono tornati buoni grazie a una vacanza: galeotto fu un incontro fortuito a Ischia, dove i due furono visti chiacchierare a lungo in un noto hotel nel periodo in cui la panchina di Garcia già ballava pericolosamente. E di recente, De Laurentiis e Montella si sono incontrati ancora casualmente a Roma, dove hanno parlato un po’ di tutto, in maniera molto cordiale.

Sa che Vincenzo è un lavoratore serio, che sa adeguarsi alla rosa che ha a disposizione senza fossilizzarsi su un unico sistema. La stima non è mai tramontata, chissà che questi recenti incontri non possano indirizzare la scelta

ilnapolista © riproduzione riservata