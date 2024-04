Luis Enrique ha perso contro il Barça per le sue scelte di formazione (Rmc Sport)

Belardo travolto da Lewandowski, Marquinhos terzino (non lo faceva da quasi dieci anni), Asensio un invisibile falso nove. Buona, però, la scelta di mettere Barcola.

Ieri, mercoledì 10 aprile, il Psg ha perso l’andata dei quarti di finale di Champions contro il Barcellona. Tanti errori dei singoli calciatori, ma Rmc Sport spiega che le colpe sono state anche di Luis Enrique, soprattutto nel primo tempo; meglio nel secondo, dove i nuovi innesti e i cambi di posizione hanno fornito al club francese più spunti

Anche Luis Enrique ha le sue colpe, non solo i calciatori del Psg

Luis Enrique ha indubbiamente la sua parte di responsabilità. Kylian Mbappé assente nel gioco, Gianluigi Donnarumma impreciso, Lucas Beraldo travolto dall’attacco blaugrana. Diversi giocatori del Paris Saint-Germain non hanno certamente brillato durante la sconfitta 3-2 contro il Barcellona. Ma anche le scelte del tecnico non sono state all’altezza. Con la squalifica di Ashraf Hakimi, la domanda era chi avrebbe titolato come terzino destro. In questa stagione, Warren Zaire-Emery è stato il principale sostituto del marocchino. La scelta è infine caduta su Marquinhos, che non occupava questa posizione in una partita importante dall’era di Laurent Blanc. I suoi primi 45 minuti in questo ruolo sono stati comunque buoni. Non bene il duo di centrali Lucas Hernandez e Lucas Beraldo, il che ha spinto Luis Enrique a ripensare alle posizioni in campo. A centrocampo, Kang-In Lee continua a trovarsi in difficoltà.

La scommessa più fallimentare è stata mettere Marco Asensio come falso nueve. Invisibile. Non è stato in grado di fornire il dinamismo che Ousmane Dembélé ha invece dimostrato, né svolgere un ruolo da vero centravanti come sarebbe stato Gonçalo Ramos. E’ stata una buona idea fare un gioco così offensivo con situazioni di uno contro uno in difesa? Robert Lewandowski ha fatto vivere un calvario a Lucas Beraldo, incapace di seguirlo. La situazione è migliorata nel secondo tempo con Lucas Hernandez sulla destra e Marquinhos al centro. Il che è merito di Luis Enrique, come anche l’ingresso di Bradley Barcola al posto di Asensio. Alcuni aggiustamenti di formazione potevano essere fatti anche prima dell’intervallo. Durante la stagione, il Paris Saint-Germain è stato sorpreso più volte dal piano di gioco dell’avversario nel primo tempo. È stato così durante l’andata degli ottavi di finale contro la Real Sociedad, ma anche contro il Milan a San Siro.

