L’Atp incoraggia Sinner su X e Rune si arrabbia: “Che la forza sia con te? Jesus Christ”

Il tennista danese Rune interviene su X contro l‘Atp. Lo fa rispondendo ad un video pubblicato sui social, video del match di ieri tra lui e Sinner (vinto dall’italiano) con cui l’Atp incoraggia Sinner scrivendo “che la forza sia con te”. Rune risponde e lo fa lamentandosi delle condizioni in cui si è ritrovato a giocare i quarti di finale. Prima i due match disputati a poche ore l’uno dall’altro il giorno prima (il primo rinviato a causa della pioggia), poi il warning dell’arbitro durante la partita che ne ha causato l’interruzione per le proteste del danese.

“E questo cosa significa? Non che mi abbiate messo nelle condizioni migliori dopo avermi fatto prima giocare due match finiti tardi il giorno prima, lasciandomi quasi senza tempo per recuperare. Poi l’arbitro ha commesso errori cruciali, dandomi un warning sbagliato che ha disturbato la partita. ‘Che la forza sia con te’… Gesù Cristo”.

Meaning what @atptour …..? Not that you gave me the best conditions in the first place having to play 2 matches the day before ending late , leaving almost no recovery time. Chair Umpire making crucial mistakes and giving wrong warning that disturbed the game. May the force be… https://t.co/uOTxIwD56Q

— Holger Rune (@holgerrune2003) April 13, 2024