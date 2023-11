Sinner si ritira a Parigi: aveva finito alle 3 del mattino e doveva rigiocare oggi

Saggia scelta: aveva battuto McDonald nella notte, tra le polemiche con gli organizzatori. Pericolo infortuni per il match con De Minaur

Jannik Sinner lascia Parigi Bercy ai suoi orari assurdi. Si ritira dall’ultimo Masters 1000 stagionale per troppa fatica e per evitare di farsi male prima della Coppa Davis e delle Finals che punta persino a vincere. Perché dopo aver battuto ai sedicesimi l’americano McDonald in un match cominciato a notte fonda e terminato quasi alle 3 del mattino, gli organizzatori lo avevano piazzato in calendario oggi (“non prima delle 17”), contro Alex de Minaur.

L’altoatesino aveva già paventato la possibilità di un ritiro a fine match: “Sinceramente non so se giocherò gli ottavi di finale, vediamo come mi sentirò domani al risveglio”.

Oggi ha confermato: “Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro della partita di oggi a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare la prossima partita. Devo prendere la decisione giusta per la mia salute e il mio corpo. Le settimane a venire con le ATP Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime, ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi. Ci vediamo a Torino! Forza!”.

Sinner ha raccolto la solidarietà di colleghi e addetti ai lavori. Casper Ruud, per esempio. Che su X ha scritto: “Bravi, bel modo di aiutare uno dei migliori giocatori al mondo a recuperare ed essere il più pronto possibile, quando ha terminato la sua partita precedente alle 2:37 di questa mattina. 14,5 ore per recuperare… che farsa”.

Su Instagram il coach di Sinner Darren Cahill ha scritto: “2:45 AM, felice per la vittoria di Jannik, ma non c’è nessuna attenzione per il benessere dei giocatori col programma di Parigi”.

Anche Paolo Bertolucci su Twitter s’è scagliato contro l’organizzazione: “Contrordine!! Grazie alla folle programmazione e alla supina sottomissione dei giocatori il pubblico serale prenderà posto con 2 ore e 1/2 di ritardo e Sinner scenderà in campo non prima delle 23.30/24. Vergogna!!!!!”

Il record tennistico di match finito ad orari assurdi resta a Zverev che, nel 2022, battè l’americano Jenson Brooksby al torneo di Acapulco, alle 4:54 del mattino.

