Il ministro Fitto: «Stadio e centro sportivo a Bagnoli? Io e De Laurentiis non ne abbiamo parlato»

A Radio Kiss Kiss: «Non sono a Napoli per parlare di stadio»

Il ministro Fitto ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «Non sono a Napoli per parlare di stadio. Se ho incontrato De Laurentiis per lo stadio e il centro sportivo a Bagnoli? No, non abbiamo parlato di nulla».

Aurelio De Laurentiis ha annunciato ai microfoni di Tgr Campania e Sky Sport di voler costruire un nuovo stadio a Bagnoli, e ha già dato un termine di scadenza, quando vedremo l’inaugurazione della nuova struttura che avrà sede a Bagnoli.

«Marzo 2024…diciamo che potremmo fare nel 2027 la prima partita amichevole per iniziare il ritiro di quell’estate là. Quindi diciamo il 15 luglio, faremo una grande festa pirotecnicamente straordinaria, porteremo tutti allo stadio via mare, saremo in 60.000 e sarà un’inaugurazione degna di Hollywood».

Il dialogo istituzionale a che punto è?

«Qui di mezzo c’è lo Stato, non c’è solo la città. Ieri abbiamo fatto una riunione con i rappresentanti dello Stato e c’è un interesse, io ho detto che non ho bisogno di investimenti altrui, gli investimenti sono tutti miei. Voglio essere un esempio per tutta l’Italia. Questo è un Paese dove le iniziative imprenditoriali vengono annichilite da chi coltiva il dolce far niente».

L’ipotesi che il nuovo centro sportivo del Napoli sorga a Bagnoli è sempre più lontana. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti tra il presidente della Federtennis Binaghi e il sindaco di Napoli Manfredi per la costruzione di un centro tecnico federale. Se così dovesse andare, sarebbe improbabile costruire lì anche il centro sportivo degli azzurri.

+++Aggiornamento Bagnoli/Centro Sportivo+++ Contatti negli ultimi giorni tra il Presidente della @federtennis, Angelo #Binaghi e @GaeManfredi. Entro la fine del 2024 c’è la volontà di chiudere iter. Se i piani discussi saranno concretizzati, entro il 2026 ci sarà a Bagnoli il… pic.twitter.com/qQehMblVYE — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) April 5, 2024

