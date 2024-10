Napoli, ipotesi Bagnoli per il centro sportivo sempre più lontana. Nessun passo concreto di De Laurentiis (Giordano)

Su X. “Contatti tra Binaghi e Manfredi per il centro tecnico federale. I passi avanti fatti stanno allontanando sempre più l’ipotesi Bagnoli per il futuro centro tecnico del Napoli”

L’ipotesi che il nuovo centro sportivo del Napoli sorga a Bagnoli è sempre più lontana. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti tra il presidente della Federtennis Binaghi e il sindaco di Napoli Manfredi per la costruzione di un centro tecnico federale. Se così dovesse andare, sarebbe improbabile costruire lì anche il centro sportivo degli azzurri.

Lo scrive su X il giornalista Marco Giordano:

“+++Aggiornamento Bagnoli/Centro Sportivo+++ Contatti negli ultimi giorni tra il Presidente della @federtennis, Angelo #Binaghi e @GaeManfredi. Entro la fine del 2024 c’è la volontà di chiudere iter. Se i piani discussi saranno concretizzati, entro il 2026 ci sarà a Bagnoli il Centro Tecnico Federale: anche Sinner si allenerà a Napoli.

, per ora, non ha presentato atti concreti: i passi avanti fatti da Manfredi e Binaghi stanno allontanando sempre più l’ipotesi Bagnoli per il futuro centro tecnico della