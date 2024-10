Il futuro del calcio italiano secondo Football Manager: “Sette scudetti all’Inter, poi Inzaghi ct” (Libero)

La previsione: “Spalletti stravince Euro2024 umiliando 3-0 l’Inghilterra. Allegri alla Juve fino al 2031. Milan e Napoli competitivi. Gasp vince l’Europa League nel 2032”

Da qualche giorno circola sul web una fantasiosa previsione sul futuro del calcio europeo. Un tifoso ha utilizzato una “fantomatica” Intelligenza Artificiale che ha previsto per quasi un secolo i club vincitori delle future Champions League. Niente di più assurdo. Ma se si interroga Football Manager, cosa succede? Se l’è chiesto Libero che ha riportato anche i risultati:

“Se proprio vogliamo giocare a prevedere il futuro, almeno facciamolo in modo verosimile. Quindi con Football Manager, in apparenza un videogioco, in sostanza uno dei più grandi database calcistici esistenti, non a caso usato da molti club per lo scouting“.

Si parte dalla realtà Club, rose e allenatori rispecchiano le caratteristiche reali e potenziale. Ma attenzione, “non è il Vangelo ma neanche un pronostico a caso”

Libero ha chiesto a Football Manager: Quale sarà il futuro del calcio italiano?

“Dalla nostra simulazione è emerso che l’Inter costruisce alla grande sullo scudetto di quest’anno e diventa la “nuova Juve”, vincendo altri sette campionati. Inzaghi è l’artefice dei successi nerazzurri fino al 2026, quando poi decide di allenare la Nazionale al posto di Spalletti. A Milano arriva Marco Rose dal Lipsia, che prosegue il ciclo vincente e addirittura disputa due finali di Champions, entrambe perse (nel 2027 contro il City e nel 2034 contro il Barça). Proprio la Coppa dalla grandi orecchie resta un tasto dolente per le ita liane, dato che ad alzarla sono sempre le solite: Real Madrid (4 volte), Barça (2), City e Chelsea (1 a testa) e finalmente il Psg (3 di fila, tra il 2030 e il 2032)“.

E le altre italiane?

“La Juventus rimane incredibilmente con Allegri fino al 2031, vincendo due scudetti e qualche coppa nazionale. Poi prova a cambiare pelle affidandosi a De Zerbi, ma lo licenzia dopo 244 giorni… Milan e Napoli sono competitivi ma senza grossi acuti, Roma e Lazio restano un gradino sotto, mentre l’Atalanta – ovviamente sempre guidata da “Ferguson” Gasperini – alterna stagioni eccellenti ad altre meno, vincendo l’Europa League nel 2032“.

Il futuro della Nazionale

Libero ha chiesto anche che ne sarà dell’Italia del pallone:

“Dalla Nazionale arrivano invece le notizie migliori: Spalletti stravince Euro 2024, umiliando 3-0 l’Inghilterra in finale all’Olympiastadion di Berlino, con doppietta di Scamacca e gol di Zaniolo. Quest’ultimo è l’uomo della competizione con 5 reti: Spalletti è l’unico a credere in lui nella realtà e almeno nella simulazione viene ripagato… L’Italia vince pure tre Nations League e finalmente torna ai Mondiali a partire dal 2026, perdendo in semifinale con l’Olanda nel 2030 sotto la guida di Inzaghi“.

