Gasperini: «Io successore di Klopp? Accostamenti che fanno piacere, ma ora serve concentraizione»

Il tecnico, che piace tanto anche al Napoli, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa

Gian Piero Gasperini Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match contro il Liverpool, ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Che Liverpool si aspetta Gasperini:

«Ha la sua identità, ben precisa. Mi aspetto il miglior Liverpool possibile, con una squadra che verrà qui a giocarsi tutte le sue chance, noi dovremo fare una grande partita per fare risultato. Siamo contenti di giocare davanti al nostro pubblico una partita di questo valore, finalmente con lo stadio che sta prendendo forma. Sappiamo che sarà una delle partite più importanti della storia, se non la più importante, ma queste sono cose che si dicono alla vigilia, poi arriva il momento in cui dovremo saperci isolare, dobbiamo sapere che poi il risultato è quello che conta. Vogliamo continuare, sicuramente è inaccettabile perdere come spirito e mentalità, dobbiamo andare in campo con questa concentrazione, pensando che il Liverpool sia una squadra battibile».

Il futuro di Gasperini

Subito dopo, l’allenatore dell’Atalanta nel mirino del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport parlando anche del suo futuro

Qualcuno in Inghilterra ha scritto che lei potrebbe essere il successore di Klopp a Liverpool.



«Questo è il periodo degli accostamenti, l’interesse è sempre piacevole ma ora serve la massima concentrazione. Siamo in un momento straordinario, dobbiamo essere molto felici della stagione ma anche attenti per poter atterrare bene, dopo un gran bel viaggio…»

ilnapolista © riproduzione riservata