Gasperini: «Koopmeiners, senza coppe altre squadre hanno poco da fare». Alla Juve fischiano le orecchie?

In conferenza: «Magari si chiedono se sia giusto che l’Atalanta sia ai quarti di coppa, così vengono fuori queste cose»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match contro il Liverpool, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Le parole del tecnico riportate da Tmw.

Gasperini: «Dobbiamo pensare che il Liverpool sia una squadra battibile»

«La difficoltà la conosciamo, per noi resta sempre quella squadra nonostante abbiamo vinto l’andata, domani si riparte da zero a zero, la nostra capacità dovrà essere quello di non pensare al risultato dell’andata, dovrà essere il nostro obiettivo».

Che Liverpool si aspetta Gasperini:

«Ha la sua identità, ben precisa. Mi aspetto il miglior Liverpool possibile, con una squadra che verrà qui a giocarsi tutte le sue chance, noi dovremo fare una grande partita per fare risultato. Siamo contenti di giocare davanti al nostro pubblico una partita di questo valore, finalmente con lo stadio che sta prendendo forma. Sappiamo che sarà una delle partite più importanti della storia, se non la più importante, ma queste sono cose che si dicono alla vigilia, poi arriva il momento in cui dovremo saperci isolare, dobbiamo sapere che poi il risultato è quello che conta. Vogliamo continuare, sicuramente è inaccettabile perdere come spirito e mentalità, dobbiamo andare in campo con questa concentrazione, pensando che il Liverpool sia una squadra battibile».

Sarà fondamentale l’approccio visto che hanno preso il primo gol per ben 14 volte?

«Non so bene quante volte l’ha ribaltata però (ride, ndr). Ci sono dei momenti delle partite che possono dare delle svolte più o meno favorevoli, la forza della squadra è andare oltre. Poi gli episodi sono imponderabili, ma la forza di una squadra è quella di giocare oltre l’episodio».

Le voci su Koopmeiners?

«Sta giocando con l’Atalanta e sta giocando anche molto bene. L’Atalanta è dentro a tre competizioni, ci auguriamo di essere dentro a tutto anche nel prossimo mese. È chiaro che in questo periodo della stagione ci possono essere società meno impegnate nelle coppe e quindi si alimentano queste voci perché altre squadre hanno poco da fare. E magari si chiedono se sia giusto che l’Atalanta sia ai quarti di coppa, così vengono fuori queste cose».

Chi potrà essere determinante?

«Sarà fondamentale per tutti quanti i giocatori che scenderanno in campo essere determinanti, chiaramente ognuno nel proprio ruolo. Siamo in un ottimo momento, poi il risultato può cambiare il giudizio. Una settimana fa è chiaro che non eravamo favoriti di sicuro, adesso dopo questo risultato abbiamo delle chance, ma ci tengo a sottolineare che non stiamo lasciando niente tra campionato e coppe. Abbiamo un grande entusiasmo, un grande spirito e anche della qualità visto che riusciamo a realizzare dei gol, tutto questo ci porta ad affrontare questo ultimo mese con questo spirito».

ilnapolista © riproduzione riservata