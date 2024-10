Empoli-Napoli. Al Castellani ci sono De Laurentiis e moglie insieme a 3500 tifosi napoletani (Sky)

“Partita molto sentita, lo stadio è tutto esaurito. Il Napoli non deve prendere gol, nella gestione Calzona non è mai successo”

Massimo Ugolini, inviato Sky, dà aggiornamenti su Empoli-Napoli ad un’ora dall’inizio della partita.

Napoli, resta aperta la lotta per l’Europa league

«De Laurentiis è arrivato al seguito della squadra, a bordo di un van circa venti minuti fa, prima il pullman del Napoli poi quello dell’Empoli. Dietro il pullman del Napoli, c’era il van con il presidente De Laurentiis e la moglie Jacqueline, presenti al Castellani. Saranno novanta minuti importanti, come lo erano quelli contro il Frosinone. Il discorso Europa League resta aperto. Ci sono più di 3500 tifosi azzurri. Partita molto sentita, lo stadio è tutto esaurito. Saranno novanta minuti importanti per il Napoli, ma anche per l’Empoli che cerca la salvezza. Servono gol all’Empoli e il Napoli non deve prenderne. Nella gestione Calzona ha sempre subito gol».

Alle 18:00 al Castellani prenderà il via la partita tra l’Empoli e il Napoli. Gli azzurri sono in cerca di rivalsa, dopo il pareggio con il Frosinone.

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Natan, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Allenatore: Calzona

Empoli (3-4-2-1): Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella, Fazzini, Cambiaghi, Cerri

Allenatore: Nicola

Mazzocchi influenzato non giocherà

Alvino ha annunciato su X che al posto di Mazzocchi, influenzato, giocherà Natan.

Il Napoli si ritrova per l’ennesima volta in questa stagione dinanzi ad una gara che appare più che fondamentale per le sorti della stagione. Purtroppo i pali falsi sono stati tanti e l’anticipo di oggi con l’Empoli costituisce un traguardo fondamentale per la corsa ad una qualificazione in Europa. Una corsa che purtroppo vede il Napoli arrancare da tempo tra pareggi e vittorie stentate. La sensazione oramai non è delle migliori, anche se Calzona ci crede e continua a motivare la squadra. Neanche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, scrive Repubblica, ha più lo steso entusiasmo. Durante il periodo di Garcia a Mazzarri in panchina, nonostante la situazione fosse disastrosa, il presidente ha continuato ad essere al fianco della squadra con frequenti visite a Castel Volturno per motivare e sollevare l’ambiente.

“Il tempo degli appelli è finito e non c’è stato questa volta nemmeno il solito pellegrinaggio a Castel Volturno di Aurelio De Laurentiis, le cui visite anche troppo frequenti non sono servite nelle scorse settimane per dare la scossa ai giocatori. Idem per le insolite promesse di premi da parte dello sconfortato presidente, che ha il concreto timore dopo 14 anni di uscire addirittura dalle Coppe. Il giocattolo del Napoli sembra essersi rotto in modo irrimediabile e s’annuncia dura pure la trasferta di oggi in Toscana, visto che l’Empoli è a disperata caccia di punti per evitare la retrocessione in Serie B“.

ilnapolista © riproduzione riservata