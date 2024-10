Empoli-Napoli: Natan in difesa al posto dell’influenzato Mazzocchi

Lo scrive Alvino su X. “Gioca Natan … attacco influenzale per Mazzocchi”

Alle 18:00 al Castellani prenderà il via la partita tra l’Empoli e il Napoli. Gli azzurri sono in cerca di rivalsa, dopo il pareggio con il Frosinone.

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Natan, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Allenatore: Calzona

Empoli (3-4-2-1): Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella, Fazzini, Cambiaghi, Cerri

Allenatore: Nicola

Napoli, Mazzocchi influenzato non giocherà

Alvino ha annunciato su X che al posto di Mazzocchi, influenzato, giocherà Natan.

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari della 34esima giornata. Ieri la Roma aveva chiesto lo spostamento della trasferta a Napoli così da recuperare in tranquillità la partita con l’Udinese e prepararsi a dovere per la semifinale di Europa League. La Lega però non ha soddisfatto le richieste romanista. Udinese-Roma si recupera il 25 aprile e il 28, alle 18, si gioca a Napoli.

Le date e gli orari della 34esima giornata di Serie A: Napoli-Roma il 28 alle 18:00

Venerdì 26 aprile: Frosinone-Salernitana ore 20:45.

Sabato 27 aprile: Inter-Torino ore 15:00; Lecce-Monza ore 15:00; Juventus-Milan ore 18:00; Lazio-Verona ore 20:45.

Domenica 28 aprile: Bologna-Udinese ore 15:00; Atalanta-Empoli ore 18:00; Napoli-Roma ore 18:00; Fiorentina-Sassuolo ore 20:45.

Lunedì 29 aprile: Genoa-Cagliari ore 20:45.

La Lega risponde alla Roma: «Abbiamo applicato lo statuto della Serie A»

La Lega Serie A risponde alla Roma. Attraverso una nota, la Lega ha chiarito i passaggi che hanno portato alla conferma del 25 aprile come data utile per recuperare Udinese-Roma. Il club capitolino aveva chiesto lo spostamento della gara in modo da non penalizzare la preparazione in vista della semifinale di Europa League contro il Leverkusen. Casini, presidente della Serie A, nella nota chiarisce che il Consiglio di Lega ha applicato le norme dello Statuto.

