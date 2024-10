Di Francesco: «Siamo stati bravi a rimanere in gara dopo il rigore sbagliato»

A Sky: «Siamo venuti qui a giocarcela, ci fossimo messi tutti dietro avremmo sicuramente perso. La pressione su Meret era preparata»

Napoli-Frosinone 2-2. Le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, a Sky nel post partita.

«Durante la partita bisogna essere lucidi, è una di quelle gare in cui anche una punizione può determinare una vittoria. Non ci possiamo accontentare, queste sono partite che a volte noi le abbiamo perse al 95esimo e dobbiamo anche avere il desiderio di volerle vincere».

Di Francesco su Cheddira?

«Lui ha giocato di più dall’inizio rispetto agli altri, poi in una fase l’ho alternato con Cuni e Kaio Jorge. Ma Cheddira dal punto di vista prestativo e di stare nella gara sai di averlo sempre. Poi se inizia anche a fare gol, buon per lui e buon per noi».

La pressione su Meret?

«Avevamo preparato questa pressione sul portiere, specialmente su Soulè. Avevamo detto di attaccarlo velocemente e ha rischiato di segnare lui, poi è stato bravo Cheddira. La prestazione la squadra l’ha fatta anche in passato, in questo momento ci manca un po’ la vittoria ma tre risultati utili consecutivi danno morale a questa squadra».

«Non possiamo rilassarci. Veniamo da buone prestazioni e la strada è ancora lunga. Per quello che stiamo dimostrando, dovremmo avere qualche punto in più. Però se siamo lì è anche per la nostra inesperienza. Potevamo prendere gol da un momento all’altro ma anche noi lo potevamo fare. Siamo venuti qui a giocarcela, ci fossimo messi tutti dietro avremmo sicuramente perso. C’era la sensazione di poter subire gol, ma anche quella di potergli far male e così è andata. Siamo stati bravi a rimanere in gara dopo il rigore sbagliato».

Cheddira: «Segnare in questo stadio è fantastico, spero di farlo con la maglia del Napoli»

Napoli-Frosinone finisce 2-2. Un pessimo risultato per il Napoli, un buon risultato per il Frosinone. Nel post partita Cheddira, autore di una doppietta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky.

«Sono contento, un’emozione unica perché stiamo lottando con le unghia e con i denti per la salvezza. Segnare in questo stadio è fantastico, speriamo di farlo con la maglia del Napoli. La doppietta più importante. Lo dedico a mia madre. Scambio la maglia con Victor, lui è di un altro livello».

Sulla lotta salvezza:

«Noi sappiamo che dobbiamo dare il massimo e lottare per ogni pallone. Sono molto felice per questo punto e per la squadra».

ilnapolista © riproduzione riservata