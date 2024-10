Dazn: Con questo risultato il sogno Champions del Napoli si è infranto

Negli studi di Dazn si commenta il risultato del Napoli contro il Frosinone. La squadra di Calzona non è riuscita ad andare oltre al pareggio, un punto che non serve a nulla in chiave Champions. Dario Marcolin ha commentato

Napoli-Frosinone 2-2

«Il Napoli ha gettato via un’altra occasione per risalire in classifica, gli azzurri hanno anche giocato bene e creato diverse occasioni ma certe partite poi vanno vinte. Con questo risultato il sogno Champions si è infranto. Le partite del Napoli sono più o meno uguali, in attacco si gioca bene ma poi in difesa si prende gol. Nelle ultime tre partite ne hanno presi ben sette»

Dal campo invece l’inviato riporta la situazione con i tifosi

«Al termine della partita i giocatori del Napoli sono andati sotto alle due curve chiedendo scusa ai tifosi anche con le mani alzate. I tifosi non hanno perdonato la prestazione e lo si evince dai fischi che si sono sollevati e anche da un paio di cori pesanti nei confronti del presidente De Laurentiis. Da segnalare che Osimhen, nonostante sia un giocatore quasi ex Napoli, è rimasto da solo per ultimo a guardare la curva del Napoli sconfortato»