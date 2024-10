Calzona: «Quando sono arrivato non pensavo di trovare una situazione cosi brutta»

A Dazn: «Chiedo scusa ai tifosi del Napoli che hanno ragione»

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ai microfoni di Dazn si è assunto le responsabilità della sconfitta di oggi contro l’Empoli parlando della mancanza di motivazioni della squadra e del fatto che lui non è riuscito a trasferirgli la sua voglia di vincere

Si aspettava di più dai calciatori del Napoli?

«Le vicissitudini del Napoli di quest’anno sono note. Onestamente non pensavo di trovare una situazione del genere. Giocando ogni tre giorni, qualche magagna l’abbiamo nascosta, ma poi sono uscite fuori. Dobbiamo uscire da questa situazione: lo dobbiamo alla società, che ci fa lavorare nel migliore dei modi, alla città e ai tifosi»

Cosa dirà alla squadra lunedì?

«Dobbiamo guardare alla prossima partita, questa di oggi è andata. Dobbiamo lavorare sull’orgoglio. Tatticamente lavoriamo tantissimi, ma se non capiamo che certe cose vanno al di là, non vinceremo».

Sui nuovi giocatori?

«Chiaro che i giocatori nuovi sono arrivati in una stagione balorda. Io metto in campo la mia formazione. Ci sono gli allenamenti per dimostrare quanto si vale. Però a scurante c’è che sono capitati nella stagione peggiore del Napoli degli ultimi anni»

Sulla contestazione dei tifosi

«Chiedo scusa ai tifosi del Napoli che ci seguono anche in trasferta perché domenica avevamo 51 persone allo stadio. La contestazione ci sta tutta e la dobbiamo accettare. Poi i tifosi napoletani fanno delle contestazioni equilibrate»

