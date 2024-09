Toto Wolff: «Horner? La strategia comunicativa della Red Bull è confusa»

A Oe24: «La vera domanda è: perché la donna si è rivolta alle risorse umane? Non dire qualcosa non fa altro che aumentare le domande e le speculazioni»

Toto Wolff ha rilasciato un’intervista al media austriaco Oe24. Il team principal della Mercedes ha parlato del possibile approdo di Max Verstappen. Il pilota e campione del mondo in carica della Red Bull sta attraversando un periodo difficile con la sua scuderia a causa dello scandalo che ha coinvolto il team principal Christian Horner.

Toto Wolff: «Ogni squadra vorrebbe prendere Max perché è il pilota più forte»

Cosa ne pensa Wollf dello scandalo che ha coinvolto la Red Bull?

«Dall’esterno siamo circondati dal dramma (c’è sempre una storia o uno scoop da raccontare, ndr). Ma per una squadra come la Red Bull una situazione del genere non è eccezionale».

Sorpreso degli sviluppi sulla vicenda Horner?

«No, perché viviamo in un mondo molto trasparente. Non dire qualcosa non fa altro che renderla più interessante: questo porta a più domande, più storie e più speculazioni».

Perché alla Red Bull non c’è trasparenza?

«Dietro c’è la vera storia, cioè l’argomento veramente importante. La vera domanda è: perché una donna che si sentiva a disagio si è rivolta alle risorse umane della Red Bull? Perché nessuno ne ha ancora parlato? Inoltre, esiste una strategia comunicativa che dall’esterno sembra un po’ confusa».

Wolff ha dichiarato che sarebbe bello avere Verstappen in squadra:

«Ogni squadra vorrebbe prendere Max perché è il pilota più forte, è logico! Ma come ho detto: il pilota cercherà sempre di sedersi nell’auto più forte. Ecco perché dobbiamo fare i nostri compiti in anticipo affinché l’auto funzioni. Solo allora la Mercedes potrebbe diventare una vera alternativa per Max».

Anche Newey in Mercedes?

«Tutto è sempre possibile in questo sport pazzesco, non escluderei nulla. Ma abbiamo un ottimo team di tecnici con cui mi sento a mio agio e in linea al 100%, anche se il tempo sul giro al momento non lo riflette».

Cosa vi siete detti con Jos Verstappen?

«Niente di speciale. Mi sono congratulato con lui per la gara. Jos ed io siamo nati nello stesso anno e abbiamo un buon rapporto da molti anni».

Kimi Antonelli il prossimo pilota Mercedes?

C’è anche l’endorsement per Kimi Antonelli, possibili sostituto di Hamilton nel 2025:

«Bearman ha fatto un ottimo lavoro, ma la generazione più giovane è generalmente molto forte. E Kimi ( Antonelli) è per me il fuoriclasse tra i ragazzi. Le vetture di Formula 1 di oggi sono più facili da guidare perché, a differenza della Formula 2, sono dotate di servosterzo. Questo lo rende meno faticose».

