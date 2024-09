Horner sta per essere licenziato, la Red Bull ha paura della canzone degli U2 sul caso molestie (F1 insider)

Si intitolerebbe “Don’t be horny, be Christian”, in difesa della donna. Sarebbe uno scandalo mondiale. Negli Usa boicottaggi alla bevanda

Horner sta per essere licenziato dalla Red Bull. È quanto scrive il giornale on line www.f1-insider.com.

Scrive il giornale on line specializzato:

Dopo la vittoria al Gran Premio d’Arabia Saudita Verstappen è apparso estremamente soddisfatto e rilassato, e non solo per il suo secondo trionfo consecutivo. Doveva avere la sensazione di aver steso non solo amici e nemici sulle piste, ma – cosa ancora più importante per lui – di aver ottenuto quello che forse è stato il successo più importante della sua carriera fuori dalla pista. Perché poco prima dell’inizio della gara è venuto fuori che il suo più stretto e importante confidente nel team Red Bull sarebbe rimasto al suo posto: Helmut Marko (80 anni). Venerdì le cose sembravano completamente diverse.

Il caso Horner pesa molto sulla Red Bull

www.f1-insider.com scrive che Verstappen ha disdetto il viaggio di ritorno con Christian Horner. Ed è salito sul volo di Marko.

Horner è tornato a casa da solo con la moglie Geri Halliwell. Inoltre, abbiamo sentito dire che l’olandese era disgustato dallo spettacolo televisivo messo in scena dal suo capo squadra in Arabia Saudita.

Come aveva già fatto in Bahrein, è tornato a camminare mano nella mano con l’ex Spice Girl (sua moglie) sempre alla ricerca di telecamere per mostrare al mondo intero che le accuse di molestie sessuali di una dipendente erano solo fuffa. Presentandosi come vittima, non carnefice. E sua moglie sempre con lui. Ma gli addetti ai lavori coinvolti nel caso Horner erano d’accordo: nemmeno Leni Riefenstahl (la regista del regime nazista, ndr) avrebbe potuto allestire meglio lo spettacolo.

Secondo il giornale on line

gli azionisti di maggioranza tailandesi stanno ora seguendo il consiglio della minoranza austriaca della Red Bull GmbH e vogliono separarsi da Horner.

Uno dei motivi è che sul mercato statunitense, importante per la Red Bull, dal momento in cui è scoppiato lo scandalo sono aumentate le richieste di boicottaggio contro la Red Bull da parte di influenti attiviste per i diritti delle donne.

Un altro è che temono che nei prossimi giorni la dipendente presunta vittime di molestie possa assumere iniziative contro l’indagine interna (che ha portato all’assoluzione di Horner, ndr) che potrebbe non essere stata così obiettiva come i tifosi sono stati indotti a credere.

Poi c’è il terzo punto che ha un antefatto: la rivista di settore “BusinessF1” ha reso pubblici il nome e la posizione in azienda della donna e ha pubblicato anche le sue foto. Vuole lottare per i suoi diritti e la sua reputazione in un tribunale civile in Inghilterra.

Ed eccoci al punto. Incredibile ma vero: il mega gruppo rock degli U2 ha intenzione di aiutare la donna molestata con una canzone. Perché suo fratello è il genero del chitarrista cult degli U2 “The Edge”. Gli addetti ai lavori della F1 hanno informazioni secondo cui gli U2 stanno considerando una canzone intitolata “Don’t be horny, be Christian” per contribuire all’incredibile vicenda sessuale che sta riempiendo le pagine della Yellow Press in Gran Bretagna. Tradotto, il titolo significa: “Non essere arrapato, sii cristiano”. Anche i tailandesi che finora hanno sostenuto fermamente Horner temono la mega influenza degli U2 che sono molto più influenti delle Spice Girls.

Una cosa rimane chiara: Horner è apparentemente sul punto di perdere la lotta per il potere alla Red Bull. Secondo fonti ben informate verrà licenziato prima della prossima gara in Australia.

Max Verstappen avrebbe così ottenuto una vittoria che non comparirà in nessuna statistica della Formula 1.

ilnapolista © riproduzione riservata