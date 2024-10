Rubiales coinvolto anche nel “caso Koldo”, uno scandalo politico su presunte tangenti (Marca)

Secondo Marca, l’ex presidente federale prima dello scandalo ai Mondiali femminili era molto vicino al partito socialista spagnolo

Lo scandalo che ha coinvolto la Federcalcio spagnola e l’ex presidente federale, Luis Rubiales, continua ad allargarsi. Ogni giorno aumentano i dettagli di una corruzione sistemica che arrivava ad espandersi anche nella politica spagnola. Marca prova a fare ordine tra le diverse accuse mosse contro Rubiales.

“Luis Rubiales continua nella Repubblica Dominicana a risolvere i suoi affari e lo fa senza alcuna fretta apparente di tornare in Spagna“. Tuttavia sulla sua testa pendono accuse pesanti. “Società di comodo, riciclaggio di denaro, utilizzo degli amici come copertura, riforme discutibili e… un complotto legato al ‘caso Koldo’, lo stesso che sta scuotendo la politica spagnola“.

Rubiales coinvolto nel caso sulle presunte tangenti per l’acquisto di mascherine durante la pandemia

Tra contratti opachi, società di comodo intestate ad ex giocatori del Granada e favori ad amici, si arriva anche alla politica. Rubiale sembra aver avuto un ruolo nel cosiddetto “complotto Koldo”, un’inchiesta per presunte tangenti negli appalti per l’acquisto di mascherine durante la pandemia del coronavirus. Koldo García era l’ex consigliere di José Luís Ábalos, ministro dei trasporti spagnolo.

“Il coinvolgimento di Rubiales nel caso Koldo. Il consigliere del ministro Ábalos ha chiesto aiuto al presidente della Federazione per il Zamora, club di calcio di cui Koldo era il proprietario. José Luis Ábalos si rivolse a Rubiales per favorire il suo socio Victor de Aldama, all’epoca molto vicino al Ministero dei Trasporti. Rubiales, per molti anni, è stato molto vicino al partito socialista e quando è scoppiato il caso ai Mondiali femminili, la comunicazione tra la politica e Luis Rubiales si è completamente interrotta“.

Ha promesso di tornare in Spagna il 6 aprile. Dovrà consegnarsi alla Guardia Civile (Vanguardia)

Rubiales è per l’ennesima volta al centro di uno scandalo che riguarda il calcio spagnolo. L’ex presidente della Rfef è indagato per corruzione. Al momento è lontano dalla Spagna, in Repubblica Dominicana, ma conta di tornare entro la prima settimana di aprile.

Lo scrive La Vanguardia:

«Se sono in Repubblica Dominicana da un mese, lo faccio perché sto lavorando – ha detto ieri l’ex presidente della Federcalcio Spagnola (Rfef), famoso in tutto il mondo per il bacio rubato a Jenni Hermoso e, ora, per lo scandalo che riguarda l’organizzazione della Supercoppa di calcio spagnola in Arabia Saudita – stavo infatti pensando di portare la famiglia a trascorrere la Settimana Santa con me».

Se la scadenza da lui stimata sarà rispettata, avrà il tempo di riunire la famiglia nei Caraibi a Pasqua. Rubiales ha promesso di tornare in Spagna il 6 aprile «come lui stesso ha informato il sistema giudiziario nei giorni scorsi», anche se potrebbe tornare prima di quella data «se ritenuto necessario e richiesto», ha detto ieri la difesa dell’ex presidente al giudice Delia Rodrigo, che è il capo della corte di istruzione 4 di Majadahonda. Il suo ritorno potrebbe essere traumatico, perché le probabilità di essere arrestato sono alte.

