Rubiales ha spiato con i soldi della federazione il presidente del principale sindacato dei calciatori (El Pais)

El Pais ricostruisce l’indagine che ha portato alle perquisizioni della Guardia Civile nella sede della Federcalcio spagnola (Rfef), in una casa di Rubiales e in altri edifici. L’indagine ha portato anche all’arresto di sette persone, tutte vicine più o meno a Rubiales. Anche l’ex presidente federale, al momento in Repubblica Dominicana, molto probabilmente verrà arrestato.

L’indagine, come scrive il quotidiano, parte dopo la “denuncia presentata nel maggio 2022 da Miguel Galán, capo del Centro nazionale di formazione per allenatori di calcio, per conto dell’Associazione Trasparenza e democrazia nello sport. In tale denuncia, Galán ha denunciato sia Rubiales che Piqué per i reati di abuso d’ufficio e corruzione; ha accusato il primo di quattro presunte irregolarità, comprese quelle relative al contratto per la celebrazione della Supercoppa”.

Le spese di Rubiales con i soldi della Federcalcio spagnola

Non solo contratti di dubbia trasparenza. Rubiales avrebbe anche usato i soldi della federazione per interessi privati:

“Inoltre, la causa si è concentrata su altre tre spese. La presunta assunzione da parte della Rfef di un’agenzia investigativa attraverso una società di copertura per spiare nell’ottobre 2019 su David Aganzo, presidente dell’AFE, il principale sindacato dei calciatori e con cui Rubiales si stava confrontando. La denuncia, che ha raccolto informazioni giornalistiche, ha quantificato la spesa di quella presunta attività di spionaggio in 11.764 euro. Ha anche accusato l’ex presidente di aver ricevuto, presumibilmente irregolarmente, 3.100 euro al mese per nove mesi per affittare un appartamento di lusso di 125 metri quadrati a Madrid, oltre a pagare con denaro federale un viaggio di piacere a New York nell’ottobre 2018“.

Non è scappato, era a Santo Domingo per affari. C’è l’estradizione, e verrà arrestato (Marca)

Non era scappato, Luis Rubiales. E le autorità spagnole non sono rimaste sorprese che l’ex Presidente della Federcalcio spagnola si trovasse nella Repubblica Dominicana mentre la Guardia Civil perquisiva la sua abitazione di Motril. Sarà arrestato, ma non è fuggito. Così scrive Marca.

Rubiales, scrive il giornale, “da mesi si reca regolarmente nel paese caraibico per motivi di lavoro. Poco dopo il suo brusco addio al mondo del calcio Rubiales ha rafforzato i legami con le società di quel paese. La sua presenza a Santo Domingo è diventata abituale per aprire vie d’affari legate direttamente allo sport (baseball), ma anche indirettamente al calcio poiché la Fifa non gli consente di svolgere attività nell’ambito del suo quadro giuridico”.

