Razzismo, Juan Jesus non farà ricorso alla giustizia ordinaria (Sky)

Dopo l’assoluzione di Acerbi da parte del giudice sportivo, era emersa l’ipotesi che Juan Jesus potesse fare ricorso alla giustizia ordinaria. Non lo farà, lo riporta l’inviato Sky Francesco Modugno.

Juan Jesus vuole rispettare la clausola compromissoria

«La lettera di Juan Jesus è una lettera dai contenuti forti, dove c’è più l’uomo che il calciatore, turbato con la sua amarezza, ma anche con la consapevolezza di avvertire attorno a sé tanto affetto. Tante le iniziative in vista della partita di sabato, sulle quali c’è una certa riservatezza. Quell’hashtag #iostoconJJ sta partorendo più di qualche idea, vediamo poi come saranno realizzate. Qualcuno nello spogliatoio ha proposto Juan Jesus capitano per un giorno, ma nelle dinamiche del gruppo lui un capitano lo è a prescindere. Sente e avverte affetto attorno a sé, ieri per esempio raccontavo di un messaggio di Maignan. Posso raccontarti anche di una telefonata avuta anche con Vinicius, la stella del Brasile e del Real Madrid, che soltanto pochi giorni fa è scoppiato in lacrime perché faceva fatica a gestire il malessere di chi si ritrova a gestire certe discriminazioni. Segnale di vicinanza che Juan Jesus ha apprezzato».

«Ci eravamo lasciati con la domanda, l’ipotesi vagliata da Juan Jesus e il suo entourage di poter ricorre alla giustizia ordinaria, ma non accadrà perché Juan Jesus vuole rispettare la clausola compromissoria. Avrebbe dovuto ottenere un’autorizzazione dalla Figc, ma ancora una volta ha voluto rimanere nel sistema. Anche a San Siro aveva provato a contenere i fatti prima che la situazione precipitasse».

Il ministro per lo sport Andrea Abodi ha parlato a margine della firma del protocollo tra Sport e Salute e la Conferenza della Regioni e Province autonome per lo sviluppo del sistema nazionale per il Censimento degli impianti sportivi:

«Sul tema del razzismo io non voglio aggiungere nulla perché quello che conterà sempre di più saranno i fatti. Non vorrei solo rincorrere la cronaca, ma vorrei anticiparla. E dire che siamo contro il razzismo lo ritengo a questo punto non scontato. Mi auguro che chi ha giudicato abbia avuto tutte le informazioni utili per farlo e che Acerbi sia in pace con la sua coscienza. Il Napoli non sarà nella campagna contro il razzismo in Serie A? Comprendo l’amarezza, partendo dal rispetto nei confronti di Juan Jesus, però ritengo che bisogna fare uno sforzo per rimanere tutti insieme a contrastare un fenomeno che non si può contrastare disarticolati».

