Napoli-Juventus, Juan Jesus favorito su Ostigard per esperienza e piede garbato (Sky)

A centrocampo Traorè sta facendo bene, ma resta viva l’opzione Zielinski. Tridente offensivo con Kvara, Osimhen e Politano favorito a Raspadori

Domenica sera ci sarà al Maradona la sfida di campionato tra Napoli e Juventus. Una partita importante per l’occasione di poter risalire in classifica e avvicinarsi, almeno, al quinto posto. Francesco Modugno, inviato sky, dà aggiornamenti sulle condizioni di Osimhen e la formazione che potrebbe schierare Calzona.

Napoli, Osimhen è tornato devastante come sempre

«Quante volte abbiamo raccontato di calciatori tornati a febbraio un po’ svuotati. Osimhen è tornato quello devastante di sempre se non di più. Sta segnando con la media di 1 gol ogni 47 minuti. A Reggio Emilia ha toccato 15 palloni e tre li ha messi in rete. Quell’esultanza la dice lunga sul fatto che le questioni di mercato non lo distraggono».

Contro la Juve ballottaggio Juan Jesus-Ostigard

«Poi arriva la Juventus, lui sa quanto vale un gol alla Juve. Questa partita è sempre speciale e vale molto, il quinto posto è a sei punti. Al Maradona arriveranno tutte le grandi concorrenti. C’è qualche scelta da fare per Calzona: il difensore centrale. Juan Jesus potrebbe essere un’opzione che per esperienza e pulizia in uscita e un piede più garbato rispetto ad Ostigard, potrebbe farsi preferire. In mezzo al campo cresce la considerazione nonché la condizione e il minutaggio di Traorè, che ha fatto bene a Reggio Emilia. C’è Zielinski che è una varaibile. Lì davanti Osimhen, Kvara e più Politano che Raspadori. Domani c’è la rifinitura, stadio pieno».

Napoli-Juventus, Calzona non terrà la conferenza stampa. Il Napoli fa sapere che l’allenatore non terrà conferenza alla vigilia della partita di domenica sera. Il club aggiunge che il tecnico non terrà più conferenze pre-campionato. Parlerà solo alla vigilia degli incontri Uefa.

Napoli-Juventus dal punto di vista legale

Ieri del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto al ‘Business of Football Summit’, aveva parlato del prossimo Mondiale per Club, «La Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli». La mossa successiva più logica sarebbe stato un ricorso contro la possibilità che la Juve prenda il posto che spetta al Napoli nella competizione ed oggi è arrivata la notizia che il presidente è passato ai fatti.

