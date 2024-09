Napoli-Juventus, Calzona non terrà la conferenza stampa (non ne farà più in campionato)

Il Napoli comunica che l’allenatore parlerà solo alla vigilia di incontri Uefa, in campionato non parlerà prima delle partite

Napoli-Juventus, Calzona non terrà la conferenza stampa. Il Napoli fa sapere che l’allenatore non terrà conferenza alla vigilia della partita di domenica sera. Il club aggiunge che il tecnico non terrà più conferenze pre-campionato. Parlerà solo alla vigilia degli incontri Uefa.

Napoli-Juventus dal punto di vista legale

Ieri del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto al ‘Business of Football Summit’, aveva parlato del prossimo Mondiale per Club, «La Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli». La mossa successiva più logica sarebbe stato un ricorso contro la possibilità che la Juve prenda il posto che spetta al Napoli nella competizione ed oggi è arrivata la notizia che il presidente è passato ai fatti.

Il ricorso di De Laurentiis

Sui social il giornalista Carlo Alvino ha precisato le modalità con cui il club azzurro ha intenzione di muoversi. Di fatto segue la linea esposta da mesi da Paolo Ziliani.

“Mondiale per club, il Napoli valuta concretamente l’azione legale! In attesa di vedere come andranno le cose nell’ottavo di finale contro il Barcellona, il Napoli in chiave Mondiale per Club sembrerebbe sempre più convinto ad iniziare una battaglia legale per preparare un ricorso da presentare all’Uefa e alla Fifa, atto ad invalidare la posizione della Juventus nel ranking Champions. Nessuna fretta però, visto che mancano ancora 18 mesi per il torneo in USA. Il club azzurro vuole fare le cose per bene. Una delle tesi del club di Adl potrebbe essere che la Juventus, così come accaduto in campionato lo scorso anno, doveva essere penalizzata in termini di punteggio anche nel ranking UEFA. Il Napoli sembrerebbe pronto anche a puntare il dito sull’ultima partecipazione dei bianconeri alla Champions League, arrivata grazie ad informazioni fraudolente per cui è stata squalificata e i cui punti conquistati per il ranking sarebbero quindi nulli”.

