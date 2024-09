II Napoli a Milano con pochissimi tifosi dà la misura della delusione (La Stampa)

Il disamore per la sciagurata stagione gestione dello scudetto. Ma in campo il Napoli vuole abdicare con la massima dignità di fronte all’Inter

II Napoli a Milano con pochissimi tifosi, dà la misura della delusione. Lo scrive il quotidiano La Stampa a firma Stefano Scacchi.

Ancora una volta il nerazzurro più pericoloso è Dimarco che ha raggiunto livelli di qualità assoluta nei suoi cross rasoterra. Su uno di questi Juan Jesus si supera per anticipare Lautaro. Il Napoli, sostenuto da pochissimi tifosi in trasferta (anche questo dà la misura della delusione per la gestione sciagurata del trionfo di un anno fa), vuole abdicare con la massima dignità di fronte ai successori sempre più vicini all’obiettivo: Politano, Kvaratskhelia e Anguissa sono i più attivi. Intraprendente anche Traoré, in campo al posto di Zielinski scivolato tra le riserve da quando ha trovato l’accordo per passare a parametro zero proprio all’Inter. Meret, però, deve arrendersi all’ennesimo esercizio di calcio intercambiabile di Inzaghi.

Meno di mille tifosi del Napoli a San Siro: per i divieti ma anche perché non ci credono più (Repubblica)

Meno di mille tifosi del Napoli a San Siro: per i divieti ma anche perché non ci credono più. A scriverlo è l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

Meno di Barcellona. È la previsione dei tifosi del Napoli presenti stasera nel settore ospiti di San Siro. Quasi tremila al Montjuic martedì scorso, appena un migliaio circa alla Scala del Calcio per la sfida contro l’Inter.

Il viaggio per la Catalogna sicuramente è costato di più, ma ha influito nella scelta il fascino della trasferta di Champions League e – perché no – il sogno di una grande impresa contro una big europea.

Contro i nerazzurri è invece diverso.

ilnapolista © riproduzione riservata