Dani Alves, accettata la libertà vigilata: pagherà la cauzione di 1 milione (Mundo Deportivo)

Non potrà lasciare la Spagna e ha il divieto di avvicinarsi ai posti che frequenta la denunciante; vietata anche la comunicazione con lei tramite dispositivi elettronici.

In seguito alla condanna di 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale, Dani Alves ha ottenuto la libertà vigilata. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo:

Il Tribunale provinciale di Barcellona ha deciso di accettare la libertà vigilata del calciatore, pagando una cauzione pari a 1 milione di euro. I suoi due passaporti saranno ritirati, quindi non potrà lasciare il territorio nazionale. La Corte ha anche imposto il divieto di avvicinarsi alla casa della denunciante, così come il suo posto di lavoro e qualsiasi altro luogo frequentato dalla donna. Né sarà in grado di comunicare con lei con qualsiasi dispositivo elettronico.

Dani Alves condannato per violenza sessuale

Mundo Deportivo scrive:

Dani Alves è stato condannato a 4 anni e sei mesi di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di un reato di violenza sessuale. Dopo più di 10 giorni di attesa, giovedì 22 febbraio la sezione 21 del Tribunale provinciale di Barcellona ha annunciato la decisione finale, ​​secondo la quale il calciatore ha commesso questo reato la notte del 30 dicembre 2022 nella discoteca Sutton.

Le dichiarazioni in tribunale:

«Ho incontrato i miei amici per andare a mangiare alla Taverna della Clínic. Siamo arrivati ​​verso le 14,30 del pomeriggio. Era da tanto che non ci vedevamo e il pasto è stato lungo. Abbiamo bevuto 5 bottiglie di vino e una bottiglia di whisky. Più o meno ho bevuto 1 bottiglia e mezza di vino e diversi bicchieri di whisky. Usciti dal ristorante siamo andati a Nuba e abbiamo fatto un giro di Gin tonic. Per arrivare lì, siamo andati in macchina. Bruno guidava, perché avevo bevuto molto e non potevo guidare».

«Io e la denunciante abbiamo cominciato a ballare più vicini, ci siamo divertiti, ci siamo divertiti tutti. Lei ha cominciato a ballare più vicino a me, a ‘twerkarmi’, abbiamo cominciato a toccarci le parti intime. Lei ha cominciato a toccarmi. Quando mi ha toccato, ho pensato che ci fosse attrazione sessuale e le ho parlato per poter andare in bagno. Non ho dovuto insistere».

