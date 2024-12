Dani Alves condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale (Mundo Deportivo)

L’ex calciatore del Barcellona dovrà scontare anche 5 anni di libertà vigilata, dovrà pagare un risarcimento di 150.000 euro e le spese legali

Arriva la condanna per Dani Alves, ex giocatore del Barcellona accusato e condannato per violenza sessuale ai danni di una donna di 23 anni. La violenza è avvenuta nei bagni della discoteca Sutton di Barcellona all’alba del 30 dicembre 2022.

Dani Alves condannato per violenza sessuale

Mundo Deportivo scrive:

Dani Alves è stato condannato a 4 anni e sei mesi di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di un reato di violenza sessuale. Dopo più di 10 giorni di attesa, giovedì 22 febbraio la sezione 21 del Tribunale provinciale di Barcellona ha annunciato la decisione finale, ​​secondo la quale il calciatore ha commesso questo reato la notte del 30 dicembre 2022 nella discoteca Sutton.

Condanna a 4 anni e mezzo di carcere e 5 di libertà vigilata

La sezione 21 del tribunale ha ritenuto che sia dimostrato che la vittima non ha dato il suo consenso e che esistono elementi di prova, oltre alla testimonianza della denunciante, per considerare dimostrato lo stupro. Per questo motivo impone a Dani Alves una pena di 4 anni e sei mesi di reclusione, cinque anni di libertà vigilata, allontanamento dalla vittima per 9 anni e 6 mesi, nonché un risarcimento di 150.000 euro e il pagamento delle spese legali.

Sentenza che non soddisfa né accusa né difesa

I 4 anni e sei mesi dettati dalla sentenza sono inferiori a quelli richiesti dalla Procura privata (12 anni, il massimo della pena) e anche inferiori a quelli proposti dalla Procura (9 anni). La sentenza non ha soddisfatto nemmeno le aspettative della difesa, che aveva chiesto la scarcerazione del calciatore.

