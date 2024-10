Ancelotti: «Vinicius? La gente che lo attacca, parla soltanto per dare aria alla bocca»

In conferenza: «Di Vinicius mi preoccupa solo il fatto che domani non sarà in campo»

Ancelotti ha parlato in conferenza stampa per presentare il match del Real Madrid contro l’Atletico Bilbao. Il tecnico italiano ha parlato della situazione di Vinicius e del periodo difficile che sta attraversando l’attaccante brasiliano a causa del razzismo.

L’altro giorno hai potuto assistere all’amichevole tra Spagna e Brasile al Bernabéu. Cosa hai pensato? C’era Endrick. Vinicius è scoppiato in lacrime e le immagini hanno fatto il giro del mondo. A te, che parli molto con lui, cosa ne pensi?

«Ho visto la partita. Mi è piaciuta, è stata una partita divertente, bella… amichevole, ma molto competitiva. Mi è piaciuta. Per Vinicius è una questione molto importante, che prende molto sul serio. Questo è ciò che dobbiamo fare tutti, prendere la questione molto sul serio».

Ancelotti: «Non ha senso commentare ciò che gli altri dicono di Vinicius»

Persone come Chilavert continuano ad attaccare Vinicius. Cosa pensi quando vedi Vinicius essere attaccato in questo modo?

«Non ha molto senso commentare quello che dicono gli altri che non sono coinvolti in quello che succede. Parlano così tanto da dare aria alla bocca. Non devi tenere molto conto di quello che dicono».

Quello che accade fuori dal campo può influenzare le prestazioni di Vinicius?

«C’è una cosa che mi preoccupa molto di Vinicius: che domani non potrà giocare. Questo è ciò che mi preoccupa».

Sull’entusiasmo dei tifosi per Mbappé

«Credo che i tifosi del Real Madrid siano entusiasti del Real Madrid, indipendentemente dai giocatori che indossano la maglia. Penso che i tifosi del Real Madrid siano entusiasti della maglia del Real Madrid».

Dall’esterno abbiamo la sensazione che Kroos resti e Modric se ne vada. Ce l’hai anche tu

«La sensazione che ho è che vedo molto bene Modric, pronto a lottare come gli altri fino al termine della stagione. Noi e loro abbiamo lo stesso pensiero: finire bene la stagione. Questo mese è molto importante e siamo in una posizione ottimale per ottenere il meglio da noi stessi. Pensano la stessa cosa, non pensano a cosa sarà il futuro per loro».

«Mi sento sostenuto dai miei compagni e dai calciatori. Spero e mi auguro che il razzismo diminuisca. Non resta che lavorare e continuare sulla strada già iniziata. I calciatori mi mandano messaggi di sostegno». Queste le parole di Vinicius, particolarmente provato e in lacrime, durante la conferenza stampa alla vigilia di Spagna-Brasile. All’attaccante brasiliano sono state fatte molte domande sulla sua lotta al razzismo e le vessazioni che subisce in campo.

«La mia famiglia mi sostiene e anche chi mi segue mi incoraggia e mi dice di continuare a lottare. Cerco l’uguaglianza nel prossimo futuro. Voglio che ci sia uguaglianza e che la vita sia normale per tutti».

