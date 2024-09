Allegri polemico: «Ogni anno di questo periodo nasce la questione Allegri. Non esiste»

A Dazn: «Il Napoli non ha avuto occasioni nitide davanti alla porta. Siamo ancora secondi in classifica e abbiamo ancora 11 partite da giocare»

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata al Maradona contro il Napoli

Le parole del Napoli

«Stasera i ragazzi hanno fatto veramente una buona partita. È normale, sono tutti passaggi di crescita. Bisogna trovare maggiore equilibrio. Siamo ancora secondi in classifica e abbiamo ancora 11 partite da giocare»

Sulla scelta di Alcaraz

«Avendo fuori alcuni giocatori Alcaraz era una scelta obbligata, ha fatto una buona partita. È stato bello vedere la squadra che si è aiutata. Loro occasioni nitide davanti alla porta non ne hanno avute»

Un rimpianto?

«Bisogna migliorare su tante cose e bisogna fare esperienza giocando tante partite. Così saremo più svegli nelle occasioni come quelle di stasera del fallo da rigore e della ribattuta di Raspadori. Il lato positivo è che stasera ha giocato una delle Juventus più giovane e significa che stiamo lavorando bene. L’importante è raggiugnere l’obiettivo di partire l’anno prossimo con dei calciatori che avranno fatto già esperienza inc questa stagione»

Sulla ribattuta di Raspadori

«Sono dispiaciuto e arrabbiato perché loro ci sono saltati addosso e dobbiamo fare meglio. Se Osimhen avesse tirato bene il rigore forse la palla sarebbe andata in calcio d’angolo»

Cosa è cambiato dopo la sconfitta con l’Inter?

«Questo è il calcio, ci sono i momenti inc ui le cose vanno bene e quelle in cui anche una deviazione va in rete. Noi dobbiamo lavorare indipendentemente dal risultato perché i ragazzi non si devono abbattere. Siamo dentro la nostro obiettivo»

Sulle parole del suo agente sulla prossima stagione?

«Basta che lo invitate e ve lo fate spiegare. Nella vita le cose sono molto sepolici. Io sono un allenatore. Tutti gli anni a questo punto del campionato c’è il dilemma Allegri. Io credo che il problema Allegri non esista, c’è una stagione in corso in cui si devono raggiungere degli obiettivi. Io posso solo ringraziare i ragazzi e da qui alla fine ci impegneremo a raggiungere quello che ci hanno tolto»

