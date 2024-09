Allegri a centrocampo giocherà con Alcaraz e Cambiaso. Weah per cercare di fermare Kvara (Corsport)

Recuperati Danilo e Chiesa (da vedere se giocheranno). In difesa i bianconeri dovrebbero schierare Gatti-Bremer-Rugani

Allegri a centrocampo giocherà con Alcaraz e Cambiaso. Weah per cercare di fermare Kvara. Sono le previsioni del Corriere dello Sport per Napoli-Juventus in programma domani sera alle 20.45.

La Juve recupera Chiesa e Danilo ma l’emergenza per Allegri è a centrocampo.

Alle assenze “storiche” di Pogba e Fagioli si sono aggiunte quelle di Rabiot e McKennie. Danilo potrebbe tornare utile quindi davanti alla difesa, dove è già stato impiegato in situazioni simili; in questa stagione, ad esempio, a Monza per una porzione di gara. Verosimilmente, però, il brasiliano domani partirà inizialmente dalla panchina. Allegri si affiderà a Locatelli, unico superstite del centrocampo titolare, con Alcaraz che avrà la prima chance da quando è in Italia. L’argentino è una mezzala offensiva e potrà garantire corsa, quantità e inserimenti. Per l’altro posto da interno è ballottaggio tra Cambiaso e Miretti. Il favorito appare al momento l’ex genoano. Miretti, che non gioca dal via da un mese sarebbe il prescelto nel caso Allegri volesse opporre Cambiaso a Kvaratskhelia, uno dei pericoli principali del Napoli. Sulla destra, però, dovrebbe toccare a Weah, mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Kostic. In difesa, a meno di un rilancio immediato di Danilo, avanti con Gatti-Bremer-Rugani.

Allegri e il possesso palla del Napoli

Per Tuttosport la Juve di Allegri lascerà volentieri il possesso palla al Napoli

Domenica si gioca Napoli-Juventus. La squadra di Calzona è reduce dal 1-6 a Sassuolo, recupero della 21esima giornata di campionato. Secondo Tuttosport, il risultato non è una bella notizia per la Juventus che invece può sorridere per un altro dato: il possesso palla. Il Napoli si trova a suo agio con la palla, la Juve senza.

Scrive Tuttosport:

“La rinascita del Napoli in casa del Sassuolo non è certo una bella notizia per la Juventus che prepara la trasferta al Maradona chiedendosi invece se, dopo aver perso Rabiot e McKennie per non parlare di Pogba e Fagioli, potrà schierare Chiesa e Danilo. Tra i grandi numeri fatti registrare dalla squadra di Francesco Calzona a Reggio Emilia, però, ce n’è uno che paradossalmente può generare un mezzo sorriso sulle facce bianconere: il 72% di possesso palla”.

La Juventus infatti va volentieri a meno di avere il pallone tra i piedi:

“Lo confermano le ultime tre partite, forse le peggiori della stagione, nelle quali invece, la squadra di Allegri si è trovata spesso col pallone tra i piedi e gli avversari impegnati a impedirle di nuocere. Domenica il possesso palla sarà del Napoli e la Juve potrà cercare di controllare la partita”.

Tuttavia la strategia dipende anche dagli interpreti. Viste le assenza di Rabiot e McKennie, dovrebbe toccare a Cambiaso e Alcaraz che, rispetto ai colleghi, hanno ben altre caratteristiche.

