Juventus, Chiesa e Danilo ristabiliti: ci saranno contro il Napoli

Entrambi si sono allenati in gruppo. Chiesa ha smaltito la botta alla caviglia, Danilo si è ristabilito dopo la distorsione alla caviglia

Chiesa e Danilo saranno disponibili contro il Napoli. Questo è ciò che trapela dall’ultimo allenamento della Juventus. I due giocatori si sono allenati in gruppo, come segnala Sport Mediaset. Buone notizie quindi per Allegri che può contare sia sul suo capitano che sull’ex Fiorentina. Domenica il match contro la squadra di Calzona, in programma alle ore 20:45.

“Chiesa sembra aver smaltito la botta alla caviglia subita da Alex Sandro in allenamento, mentre Danilo ha lasciato alle spalle la distorsione sempre alla caviglia. L’italiano si è allenato con il resto dei compagni, pronto alla convocazione per il match contro il Napoli. Un recupero importante per Allegri dovrebbe essere anche quello di Danilo. Dopo la distorsione alla caviglia subita contro il Verona, pur senza lesioni o fratture, il brasiliano ha seguito l’iter riabilitativo che lo hanno ristabilito. Il difensore è tornato a svolgere le sedute con il resto dei compagni ed è pronto a tornare in campo“.

Per Tuttosport la Juve di Allegri gioca meglio senza possesso palla, lo lascerà volentieri al Napoli

Domenica si gioca Napoli-Juventus. La squadra di Calzona è reduce dal 1-6 a Sassuolo, recupero della 21esima giornata di campionato. Secondo Tuttosport, il risultato non è una bella notizia per la Juventus che invece può sorridere per un altro dato: il possesso palla. Il Napoli si trova a suo agio con la palla, la Juve senza.

La Juventus fa volentieri a meno del possesso palla, sarà questa la chiave contro il Napoli

Scrive Tuttosport:

“La rinascita del Napoli in casa del Sassuolo non è certo una bella notizia per la Juventus che prepara la trasferta al Maradona chiedendosi invece se, dopo aver perso Rabiot e McKennie per non parlare di Pogba e Fagioli, potrà schierare Chiesa e Danilo. Tra i grandi numeri fatti registrare dalla squadra di Francesco Calzona a Reggio Emilia, però, ce n’è uno che paradossalmente può generare un mezzo sorriso sulle facce bianconere: il 72% di possesso palla”.

La Juventus infatti va volentieri a meno di avere il pallone tra i piedi:

“Lo confermano le ultime tre partite, forse le peggiori della stagione, nelle quali invece, la squadra di Allegri si è trovata spesso col pallone tra i piedi e gli avversari impegnati a impedirle di nuocere. Domenica il possesso palla sarà del Napoli e la Juve potrà cercare di controllare la partita”.

Tuttavia la strategia dipende anche dagli interpreti. Viste le assenza di Rabiot e McKennie, dovrebbe toccare a Cambiaso e Alcaraz che, rispetto ai colleghi, hanno ben altre caratteristiche.

ilnapolista © riproduzione riservata