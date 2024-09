Osimhen entra nella storia del Napoli, meglio di lui solo Maradona e Sallustro

Opta celebra l’attaccante del Napoli: è il 3° giocatore nella storia del Napoli ad andare in doppia cifra di gol in 4 stagioni di fila in Serie A

In vista della partita contro la Juventus di domenica prossima, il Napoli travolge il Sassuolo con una tripletta di Victor Osimhen. Tre gol che valgono all’attaccante nigeriano ben due statistiche a suo favore come riportato da Opta

Victor Osimhen ha segnato 8 gol in 6 presenze contro il Sassuolo in Serie A: almeno 2 reti in più rispetto a quelle realizzate contro qualsiasi altra avversaria nei maggiori cinque campionati europei. Zorro.

Il Sassuolo dunque si candida come vittima designata di Osimhen che ritorna bomber azzurro

Victor Osimhen è solo il 3° giocatore nella storia del Napoli ad andare in doppia cifra di gol in 4 stagioni di fila in Serie A, dopo Diego Armando Maradona (tra il 1984/85 e il 1987/88) e Attila Sallustro (tra il 1929/30 e il 1932/33). Leggendario.

Il Sassuolo è meglio del Prozac. Oppure, per dirla alla Albanese, più Sassuolo per tutti. Ma neanche l’arrendevolezza del retrocedendo avversario (la Serie B si avvicina a vista d’occhio) riuscirà a sminuire la serata di goduria che il Napoli si regala e regala ai propri tifosi. Sei a uno al Sassuolo. Sei gol che sono come le seicentomila lire di “Miseria e nobiltà”: chi le ha viste mai. Bisogna darne merito ai calciatori e all’allenatore. Perché il Napoli era anche andato sotto di un gol e nel primo tempo, in due minuti, ha rimontato con due reti fotocopia che sono evidentemente figlie del lavoro settimanale di Calzona.

