Il Napoli è la squadra di Serie A che corre di più ad alta intensità ed è l’ottava in Europa (Espn)

Percorre 2,73 chilometri a partita ad alta intensità. Espn: non è solo Conte, per gli azzurri la statistica è favorevole da tre stagioni.

Secondo i dati racconti dal Pff Fc che pubblica analisi e statistiche delle diverse squadre, è stata fatta una ricerca per scoprire le squadre che corrono si più ad alta intensità nei primi 5 campionati europei. E il Napoli è risultato l’unico club di Serie A nella top 10, precisamente all’ottavo posto.

Il Napoli è la squadra più veloce nella corsa ad alta intensità in Serie A

Gli azzurri hanno una media di 2,73 chilometri in 90 minuti (ad alta intensità). Espn scrive:

Si era pronti ad attribuire questo valore per l’arrivo di Antonio Conte come allenatore, ma mentre il Napoli sta correndo più che in passato, ha primeggiato in Serie A sia durante il disastro della scorsa stagione, sia nella vittoria dello scudetto della stagione precedente.

Sul podio due club di Premier League, Tottenham (2,98 chilometri ) e Bournemouth (2.89 chilometri), e una squadra di Liga, il Rayo Vallecano (2.84 chilometri).

Sul CorSera si legge:

Conte ha trascorso la Pasqua a Napoli («vivo benissimo qui»), ai suoi giocatori ha dato due giorni di riposo, la spina staccata fino alla ripresa di oggi con doppie sedute di allenamento: stesso rigore e uguale fatica di inizio stagione. Sì, su quei campi di Castel Volturno che saranno pur da rifare, ma certo non decisivi per la corsa scudetto. Conterà altro, Antonio sa come si fa. Ha spostato l’attenzione, facendo in modo che si parlasse di lui più che della squadra. Nel caos generato dal post partita di Monza, l’allenatore pur chiarendo la sua posizione rispetto al futuro, è andato in protezione di un gruppo che potrebbe patire la lotta punto a punto. Se c’è abitudine allo scudetto (una buona parte del Napoli di oggi lo ha vinto due anni fa), la corsa così ravvicinata con l’Inter può rappresentare un peso almeno mentale.

ilnapolista © riproduzione riservata