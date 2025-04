Lukaku decisivo in casa da sei partite. Il Torino ha perso solo due delle ultime dieci trasferte in Serie A (Opta)

Romelu rincorre il record (7) del 2020 con l’Inter di Conte. Il Napoli è la squadra che ha fatto più punti contro la “parte sinistra” della classifica

Napoli e Torino si sfidano domenica sera al Maradona. Conte e Lukaku vorranno mantenersi in scia con l’Inter, che giocherà alle 15 (quindi prima ndr) contro la Roma di Ranieri pure impelagata nella corsa ai posti validi per l’ingresso nel calcio che conta, quello europeo. Nel Toro sarà titolare Eljif Elmas, eroe tra gli altri dello scudetto del Napoli di Spalletti. Il sito di statistiche Opta, poi riportato da Eurosport, come sempre ha analizzato la gara raccogliendo delle interessanti pillole sulle due compagini.

Lukaku decisivo da 6 gare casalinghe in Serie A (Opta)

Di seguito alcune statistiche di Opta riguardo alle due squadre:

• Il Napoli ha vinto sei delle ultime otto gare contro il Torino in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni. Le uniche due sfide in cui i granata sono rimasti imbattuti risalgono alla scorsa stagione: 3-0 in casa e 1-1 al Maradona.

• Il Napoli è la squadra che ha ottenuto più punti in questo campionato contro le formazioni attualmente nella top 10 della classifica di Serie A: 33 punti, almeno sei in più rispetto a qualsiasi altra.

• Il Torino ha vinto due delle ultime tre sfide contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime due posizioni in classifica (1 sconfitta), tanti successi quanti nelle precedenti 33 partite di questo tipo (9 pareggi, 22 sconfitte).

• Il Torino ha perso solo due delle ultime 10 trasferte in Serie A, ottenendo sei pareggi e due vittorie. Da inizio dicembre, nessuna squadra ha pareggiato più gare esterne dei granata (sei, come il Venezia).

• Il Napoli è la squadra che ha subito meno gol nei cinque maggiori campionati europei attualmente in corso: 25 reti incassate. Solo in due stagioni ha fatto meglio dopo 33 partite di Serie A: 23 gol nel 2017/18 e nel 2022/23.

• Scott McTominay ha segnato nove gol in questo campionato, incluso quello decisivo nel match d’andata (1-0, 1° dicembre 2024). Nell’era De Laurentiis, nessun centrocampista del Napoli ha mai raggiunto la doppia cifra realizzativa alla stagione di esordio in Serie A.

• Romelu Lukaku ha preso parte a sei gol nelle ultime tre presenze al Maradona in campionato (tre reti e tre assist), segnando in tutte le partite. Solo una volta ha segnato in più gare casalinghe di fila in Serie A: sette partite con l’Inter tra settembre 2020 e gennaio 2021.

• Eljif Elmas ha collezionato 143 presenze in Serie A con il Napoli tra il 2019 e il 2023, segnando 14 gol. È il più giovane centrocampista (classe 1999) ad aver segnato in ognuna delle ultime sei stagioni nella competizione (18 gol totali).

ilnapolista © riproduzione riservata