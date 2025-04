A Napoli oggi si tifa Udinese e Parma per la qualificazione aritmetica in Champions (CorSport)

Agli azzurri basterebbe il pareggio o sconfitta di Bologna e Lazio. Una vittoria di una delle due rimanderebbe la qualificazione a sabato prossimo.

La certezza della qualificazione aritmetica in Champions League per il Napoli può arrivare già oggi, tramite le restanti partite della 34esima giornata di Serie A.

A Napoli oggi si tifa Udinese e Parma per la qualificazione aritmetica in Champions

Il Corriere dello Sport scrive:

Il Napoli è salito a quota 74 punti mentre al quarto posto si trova la Juve con 62 punti. La qualificazione aritmetica dipenderà dai risultati di Bologna e Lazio, impegnate rispettivamente contro Udinese e Parma. Agli azzurri basterebbe il pareggio o sconfitta di entrambe per avere la certezza matematica di chiudere tra le prime quattro. Una vittoria di Bologna o Lazio rimanderebbe la qualificazione a sabato prossimo, quando il Napoli affronterà il Lecce.

Scrive Repubblica con Marco Azzi:

Era un match ball e la partenza sprint del Napoli ha fatto venire in mente l’immagine di un surfista sulla cresta dell’onda: gli azzurri si sono presentati con ancora addosso l’adrenalina per la sconfitta pomeridiana dell’Inter. Conte alla fine giurava sornione di aver visto «il secondo tempo di Fiorentina-Empoli, già soffriamo per le nostre partite, perché soffrire anche per quelle degli altri? Ho spento il telefono, alla fine ho sentito che qualcuno era contento ». I giocatori s’erano incollati alla tv in ritiro, una nemesi: dallo scudetto perso in albergo nel 2018 al sogno di una rivincita a sette anni di distanza.

ilnapolista © riproduzione riservata