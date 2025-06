Rivoluzione tra i pali: il portiere avrà solo 8 secondi per rinviare

A partire da mercoledì 11 giugno 2025, con il calcio d’inizio degli Europei Under 21 in Slovacchia (in occasione della partita Slovacchia-Spagna ndr), entra ufficialmente in vigore una nuova norma destinata a trasformare il gioco del portiere nelle competizioni Uefa

8 secondi per giocare il pallone

La nuova direttiva, approvata lo scorso 1° marzo dall’Ifab (l’organismo che regola le leggi del calcio), modifica la Regola 12.2. D’ora in poi, un portiere potrà trattenere il pallone tra le mani per un massimo di 8 secondi. Se supera questo limite, l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo a favore della squadra avversaria.

Questa modifica rappresenta un notevole cambiamento rispetto alla vecchia regola, che prevedeva un limite di 6 secondi ma sanzionava con una punizione indiretta.

Il conteggio inizia nel momento in cui il portiere acquisisce il controllo del pallone con le mani. Secondo le linee guida dell’IFAB, il portiere è considerato in possesso del pallone quando:

Lo tiene saldamente tra le mani.

Lo tiene tra una mano e una superficie (come il terreno o un palo della porta).

Lo controlla con il palmo della mano.

Lo fa rimbalzare o lo lancia in aria per prepararsi al rinvio.

Il conteggio non si applica se il portiere posa il pallone a terra e lo gioca con i piedi. In questo caso, tuttavia, deve comunque evitare di perdere tempo, perché l’arbitro potrebbe intervenire con un’ammonizione o un calcio di punizione indiretto in caso di evidente ritardo nel gioco.

Per rendere più chiara l’applicazione della regola, l’arbitro utilizzerà un conto alla rovescia visivo negli ultimi cinque secondi, alzando la mano e mostrando le dita per indicare il tempo rimanente al portiere. Al termine, un pugno chiuso indicherà la concessione del corner alla squadra avversaria.

Lo scopo della nuova regola è chiaro: evitare perdite di tempo, accelerare la ripresa del gioco e aumentare lo spettacolo. La misura verrà applicata fin da subito in tutte le competizioni Uefa, dalle giovanili fino a Champions League ed Europa League.

Una rivoluzione silenziosa, ma destinata a cambiare profondamente il modo di interpretare il ruolo del portiere e il ritmo delle partite.