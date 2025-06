Affluenza stadi, la serie A non regge il confronto con Premier e Bundesliga

Nella stagione 2024/25, il “muro giallo” del Borussia Dortmund continua a dettare legge in Europa: lo stadio del club tedesco si conferma in vetta alla classifica per numero medio di spettatori a partita. Tuttavia, è la Premier League a dominare la scena per media spettatori a livello di lega, seguita da vicino dalla Bundesliga. La Serie A, dal canto suo, continua a crescere in termini di presenze e tasso di riempimento, confermandosi come il terzo campionato europeo più seguito dal vivo.

Le leghe europee: Premier e Bundesliga davanti, Serie A sul podio

Secondo i dati rielaborati da Calcio e Finanza, basati su fonti ufficiali di club e leghe estere, la Premier League guida la classifica per media spettatori con 40.476 persone a partita nella stagione 2024/25. A breve distanza si piazza la Bundesliga con 38.655 spettatori, mentre la Serie A supera per il secondo anno consecutivo quota 30mila spettatori di media (30.824), tenendosi alle spalle la Liga spagnola (30.016). Chiude la top 5 la Ligue 1 francese con 27.948 spettatori.

Se si guarda al riempimento medio degli stadi, la Serie A stupisce: con il 92,4% di posti occupati, si avvicina sensibilmente alla Bundesliga (97%) e alla Premier League (97,9%). Più distanziate la Ligue 1 (86,7%) e la Liga (81%).

Nel confronto con la stagione precedente (2023/24), si nota un +5% di spettatori in Premier League, +3,4% nella Liga e +3% in Ligue 1. La Serie A è rimasta praticamente stabile (-0,28%), ma ha registrato un importante incremento nel riempimento degli stadi (+11,6%), a fronte di un calo in Bundesliga (-2%).

Top club per affluenza: Dortmund e Bayern davanti a tutti

A livello di club, il Borussia Dortmund guida con una media di 81.365 spettatori a partita, seguito dal Bayern Monaco con 75.000. Sul podio anche il Manchester United (73.815), mentre Real Madrid (72.692) e Milan (71.545) completano la top 5.

Nella top 10 ci sono anche Inter (70.124) e Roma (62.625), a testimonianza della crescita costante del calcio italiano anche sotto il profilo del pubblico. Allargando lo sguardo alla top 20, troviamo:

7 club della Premier League

6 club della Bundesliga

3 club di Serie A

3 club della Liga

2 club della Ligue 1

Riempimento stadi: comanda la Bundesliga

Per quanto riguarda il tasso di riempimento, la Bundesliga conferma il suo dominio: cinque club hanno raggiunto il 100% e altri quattro il 99%. Anche la Premier League mostra numeri impressionanti con ben nove club nella top 20, tra cui West Ham e Newcastle che hanno registrato un sorprendente 99,9%.

La prima italiana è il Cagliari, 28° in classifica con un riempimento del 97,95%, seguito dal Como (97,15%) al 33° posto.