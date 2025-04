McTominay è il giocatore che ha sbloccato più volte il risultato in Serie A (Opta)

Il Napoli non vince in trasferta da 5 partite, il primato negativo è di Donadoni che tra il 2009 e il 2010 non vinse in dieci trasferte di fila

Domenica all’U-Power si giocherà la gara tra Monza e Napoli. Gli azzurri proveranno a tenere testa all’Inter, che poi giocherà contro il Bologna successivamente. Il sito di statistiche Opta riporta una serie di dati sulle due squadre prima dello scontro.

Monza e Napoli in pillole statistiche

Di seguito alcune statistiche di Opta riguardo alle due squadre:

“Il Napoli ha segnato almeno due gol in tre partite contro il Monza in Serie A (10 reti in totale), rimanendo a secco nelle altre due; solamente Atalanta (cinque) e Inter (quattro) hanno segnato almeno due reti in più occasioni contro i brianzoli nel torneo.

Dalla sua prima gara interna in Serie A, il 13 agosto 2022, il Monza ha perso 24 volte in casa (14V, 16N) e nel periodo solamente l’Hellas Verona (26) ha subito più sconfitte tra le mura amiche nel torneo – 24 sconfitte interne anche per l’Empoli.

In questo campionato il Monza ha perso 21 partite (2V, 9N); tra le squadre che hanno subito più di 21 sconfitte stagionali in Serie A, solo sei sono riuscite a salvarsi, le ultime sono state Sampdoria e Spezia nel 2021/22.

Il Napoli non vince da cinque trasferte di fila in Serie A (4N, 1P) e sotto un singolo allenatore non fa peggio dal 2009 con Roberto Donadoni: 10, di cui sei nel 2008/09 e quattro nel 2009/10.

Il Napoli ha subito ben nove gol da fuori area, il massimo nella Serie A 2024/25; questo dato rappresenta il 36% delle reti concesse in totale dai partenopei (9/25), percentuale record nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Scott McTominay ha segnato otto gol in questa Serie A, superando il suo precedente record di marcature in un singolo torneo nei maggiori cinque tornei europei (sette nel 2023/24 con il Manchester United in Premier League) – cinque delle sue reti sono state sullo 0-0 ed è il centrocampista che in questa Serie A ha sbloccato più volte il risultato”.

