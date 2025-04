Lukaku in gol contro il Bologna ogni 81′, Orsolini mai a segno in 11 gare contro il Napoli (Opta)

Nessuno ha fatto più gol del Bologna in Serie A nel 2025 (25 reti). Bologna e Napoli sono le sue squadre che hanno subiti meno tiri nello specchio in questa stagione

Napoli e Bologna si preparano alla sfida di lunedì prossimo, con entrambe le squadre protagoniste di una stagione ricca di spunti interessanti. I partenopei vantano una tradizione favorevole nei confronti dei rossoblù, ma la squadra di Italiano sta vivendo un’annata esaltante e arriva all’incontro con numeri impressionanti. Dai record di Orsolini e Lukaku alla solidità difensiva delle due squadre, ecco tutte le statistiche più rilevanti in vista del match raccolte da Opta

Bologna e Napoli in pillole statistiche (Opta)

Di seguito alcuni interessanti spunti sulla gara che si giocherà al Dall’Ara:

“Il Bologna è la squadra contro cui il Napoli ha realizzato il maggior numero di gol nella sua storia in Serie A: 197. I partenopei hanno vinto 50 delle 131 sfide contro i rossoblù in Serie A (39N, 42P): soltanto contro Lazio (54), Fiorentina (54) e Torino (52) hanno ottenuto più successi nel torneo.

Il Napoli è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 partite (6V, 3N) contro il Bologna in campionato; l’unico successo degli emiliani nel periodo è arrivato l’11 maggio 2024 (2-0 al Maradona).

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime otto gare (3N, 4P) al Dall’Ara contro il Napoli in Serie A (3-2, il 25 maggio 2019, sotto la gestione di Sinisa Mihajlovic, con doppietta di Federico Santander e gol di Blerim Dzemaili), pareggiando però le due più recenti.

Il Bologna è reduce da sei successi consecutivi al Dall’Ara in campionato; l’ultima volta in cui i rossoblù hanno vinto più partite casalinghe di fila in Serie A risale al periodo tra marzo e agosto 2019 (otto in quel caso, con Sinisa Mihajlovic alla guida).

Nel 2025, il Bologna è la squadra che ha segnato più gol (25) in Serie A; inoltre, nel nuovo anno solare, soltanto la Roma ha guadagnato più punti (32) degli emiliani (28 in 13 match – 8V, 4N, 1P) nel torneo.

Bologna e Napoli sono le due squadre che hanno subito il minor numero di tiri sia in totale (262 i rossoblù e 296 gli azzurri) che nello specchio della porta (83 gli emiliani e 85 i partenopei) in questa stagione di Serie A.

Riccardo Orsolini – che ha eguagliato il suo record di reti (11, come nel 2022/23) in una singola stagione di Serie A – è il giocatore italiano che ha realizzato più gol nelle ultime tre stagioni del torneo (32 marcature per lui dal 2022/23). Tuttavia, iI Napoli è l’avversario contro cui l’attaccante del Bologna ha disputato più match (11), senza segnare né fornire assist nel massimo campionato.

Romelu Lukaku ha segnato cinque reti in cinque sfide contro il Bologna in Serie A; più nel dettaglio, il belga ha realizzato in media un gol ogni 81 minuti contro i rossoblù e soltanto contro il Benevento (una rete ogni 37 minuti di media – quattro marcature in due match) ha fatto meglio nella competizione. Inolte, nel 2025, soltanto Mateo Retegui ha preso parte a più gol (11) dell’attaccante del Napoli in Serie A (nove, cinque centri e quattro assist).”

