Lukaku ha segnato più al Genoa che a tutte le altre in Serie A, nel novero anche due doppiette (Opta)

McTominay invece insegue Higuaìn cercando una terza doppietta di fila in casa. Il Genoa non vince a Napoli dal 2009, occhio ai cross di Martìn (5 assist)

Il Napoli di Conte e Lukaku attende il risultato di Torino-Inter per scendere in campo questa sera al Maradona con un’idea ben chiara in testa. Come giustamente però aveva già detto Conte, bisognerà pensare a nient’altro che alla propria partita (pure se fosse difficile ndr). Questa sera si giocherà Napoli-Genoa, con i rossoblù di Vieira per nulla impelagati in alcuna corsa al posizionamento in classifica ma ben consci della “bella figura” da voler strappare al Maradona. Il noto sito di statistiche Opta Perform ha pubblicato il solito report sulle gare di Serie A e nello specifico sui record di Napoli e Genoa nell’affrontarsi.

Lukaku alla ricerca della terza doppietta contro il Genoa

Di seguito alcune interessanti pillole di Opta su Napoli e Genoa:

“Dopo cinque sconfitte consecutive tra il 2007 e il 2009, il Napoli ha perso soltanto due di tutte le successive 28 partite disputate contro il Genoa in Serie A, vincendone 18 e pareggiandone otto; nel periodo (dal 2010 in avanti), solo contro la Sampdoria, i partenopei contano più successi (21).

Il Genoa non vince da 14 trasferte (5N, 9P) in casa del Napoli in Serie A – l’ultimo successo esterno dei liguri contro gli azzurri è del febbraio 2009 (1-0, gol di Bosko Jankovic) – solo contro quattro squadre, i rossoblù contano una striscia aperta più lunga di match esterni di fila senza successi nel torneo: Inter (18); Juventus (21); Roma (22) e Fiorentina (26).

Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite di campionato senza subire gol e potrebbe mettere in fila cinque successi consecutivi con annesso ‘clean sheet’ per la prima volta nella sua storia in Serie A (quattro anche nel 2023, 1990 e 1934).

Il Genoa ha perso le ultime tre partite di campionato e potrebbe subire quattro sconfitte consecutive in Serie A per la prima volta da dicembre 2021, sotto la gestione di Andriy Shevchenko.

Nonostante abbia il quarto attacco più prolifico del campionato (55 gol al pari del Milan), il Napoli è la squadra che conta il minor numero di giocatori con almeno un tiro nello specchio all’attivo in questo torneo: soltanto 17, ben sei meno del Genoa, quarto in questa classifica con 23 (come il Venezia).

Il Genoa è la squadra contro la quale Romelu Lukaku ha segnato più gol in Serie A – sette – e l’unica tra quelle di questo campionato contro cui il belga ha realizzato più di una marcatura multipla nella competizione: due doppiette, entrambe con l’Inter, rispettivamente nel dicembre 2019 e nel luglio 2020.

Scott McTominay ha segnato una doppietta in ciascuna delle ultime due gare interne di campionato (contro Empoli e Torino); nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo un giocatore del Napoli ha realizzato una marcatura multipla in tre gare casalinghe di fila in Serie A: Gonzalo Higuaín, sia nel 2015 che nel 2016.

Tutti i cinque assist di Aarón Martín in questo campionato sono arrivati a seguito di un cross; lo spagnolo potrebbe diventare il primo difensore del Genoa a fornire più di cinque passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A dal ritorno dei rossoblù nel massimo torneo (2007/08): al momento a cinque anche Paolo Ghiglione, Luca Antonelli, Edenílson e Fabiano”.

