Sassuolo – Napoli 1-6, gli azzurri si rimettono in carreggiata. Rileggi la partita

Spettacolo degli azzurri che dominano il Sassuolo per 1-6. Kvara e Osimhen dominanti, cinque gol per i due e una serata che riaccende le speranze del Napoli per la Champions

Il Napoli di Calzona affronta il Sassuolo per il recupero della ventunesima giornata, cambio in panchina per i neroverdi, Bigica, ex allenatore della primavera ha preso il posto di Dionisi.

90′ Triplice fischio sena recupero. Sassuolo – Napoli 1-6!

89′ Ultimi sprazzi di Napoli e calcio d’angolo

87′ Probabilmente non ci sarà recupero, risultato troppo ampio

83′ Non si cerca più l’affondo, risultato in ghiaccio

80′ Entra anche Dendoncker per Lobotka

79′ Tentativo di Simeone da dentro l’area, Consigli respinge. L’argentino vuole trovare pure lui il gol

76′ Fuori Osimhen e Traoré, dentro Simeone e Zielinski

74′ Sesto gol del Napoli! Kvara segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo con una rasoiata al volo!

71′ Lobotka amministra il possesso con mestria, si va solo verso il fischio finale.

67′ Palla al centro dalla sinistra per Jack Raspadori, l’italiano tira al volo ma è debole e centrale.

65′ I difensori del Napoli continuano a passarsi il pallone, non si affonda desso che non c’è necsssità

62′ Primi cambi anche per Calzona, dentro Raspadori e Natan per Politano e Rrahamani

58′ Primi cambi per Bigica, dentro Missori e Volpato

55′ Giro palla facile ed armonioso per i partenopei, situazione in cassaforte

50′ Manita del Napoli! Kvara servito da Osimhen in profondità, si accentra e calcia all’angolino alto dove Consigli non può nulla.

47′ Gli azzurri calano il poker con la tripletta di Osimhen! Pallone sanguinoso perso da Tressoldi, Kvara lo recupero e serve il nove che è solo davanti a Consigli, troppo facile per lui.

45′ Inizia il secondo tempo

Fine primo tempo al Mapei Stadium

48′ Corner per il Sassuolo, nulla di fatto dopo la chiusura non perfetta di Meret

45′ Tre minuti di recupero

44′ Napoli che chiude in attacco questo primo tempo con un altro tiro di Kvara

40′ Tris del Napoli con la doppietta di Osimhen sempre su assist di Politano. Azzurri in controllo totale!

37′ Partenopei in gestione del pallone in questo finale di tempo

33′ Uno-due mortifero dei partenopei, ora l’equilibrio pende dalla parte della squadra di Calzona

31′ E sorpasso degli azzurri! Palla di Di Lorenzo per Politano, l’esterno la mette arretrata per Osimhen e il nigeriano batte di nuovo Consigli!

29′ Pareggio del Napoli con Rrhamani! Palla dentro per Anguissa che effetua un tacco splendido e serve il kosovaro che batte Consigli

27′ Osimhen tiene l’uno contro uno con Tressoldi poi entra in area e calcia di destro, palla alta e fuori

24′ Sassuolo che appare più sciolto dopo il gol del vantaggio, situazione che si complica per il Napoli

21′ Continuo giro palla del Napoli, poche occasioni fin ora

19′ Contatto in area di rigore del Sassuolo, situazione dubbia

17′ Gol del Sassuolo, tentativo di acrobazia di Pinamonti, palla rimpallata fuori e tiro all’angolino di Racic

15′ Ferrari salva una potenziale occasione per il Napoli, deviazione in angolo

13′ Azzurri sempre in gestione del pallone, palla rimpallata fuori area e tiro al volo di Traoré, tiro fuori non di molto

10′ Calcio d’angolo per i partenopei

7′ Cross dalla destra di Bajrami, deviato e preda facile di Meret

5′ Sassuolo tutto chiuso dietro in difesa, per provare a ripartire in velocità

3′ Tiro rimpallato di Kvara, inizio aggressivo degli azzurri

1′ Inizia il match con il primo pallone per gli ospiti

Match diretto dall’arbitro Daniele Chiffi, le squadre fanno il loro ingresso in campo.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo e Napoli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

