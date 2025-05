Napoli, 4 vittorie di fila e tutte e quattro senza gol subiti, è la quarta volta nella sua storia

Opta registra che la formazione di Conte non ha mai avuto una striscia più lunga

Un Napoli non brillantissimo, come lo hanno definito a Dazn in telecronaca, batte il Lecce in una gara tirata che potrebbe significare lo scudetto per gli azzurri che mantengono il vantaggio di tre punti sull’Inter che scenderà in campo tra poco.

La statistica, come riportato da Opta, dice che la formazione di Conte con questa contro il Lecce totalizza la quarta vittoria di fila con annesso clean sheet

Il Napoli ha vinto quattro partite di fila con annesso clean sheet per la quarta volta nella sua storia in #SerieA (non ha mai avuto una striscia più lunga) e per la prima da febbraio 2023 (quattro con Luciano Spalletti).

4 – Il Napoli ha vinto quattro partite di fila con annesso clean sheet per la quarta volta nella sua storia in #SerieA (non ha mai avuto una striscia più lunga) e per la prima da febbraio 2023 (quattro con Luciano Spalletti). Corsa.#LecceNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 3, 2025

ilnapolista © riproduzione riservata